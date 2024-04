Ligi żużlowe ze Szwecji i Danii przez dwa najbliższe sezony w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Telewizja ELEVEN SPORTS pozyskała wyłączne prawa do pokazywania w Polsce meczów lig żużlowych ze Szwecji i Danii w sezonach 2024 i 2025.

• W rozgrywkach BAUHAUS-Ligan i SpeedwayLigaen rywalizuje wiele gwiazd motorsportu, w tym ponad 30 Polaków.

Szwedzkie rozgrywki BAUHAUS-Ligan zostaną zainaugurowane 7 maja, a spotkania będą odbywać się przeważnie we wtorki. ELEVEN SPORTS będzie transmitować po jednym meczu każdej z 14 kolejek rundy zasadniczej, która potrwa do połowy sierpnia, a następnie, do końcówki września, sześć konfrontacji fazy play-off. Duńska SpeedwayLigaen właśnie wystartowała, a ELEVEN SPORTS pokaże po jednym spotkaniu każdej kolejki rundy zasadniczej, która zakończy się 28 sierpnia. Na wrzesień zaplanowano relacje "na żywo" z dwóch wydarzeń fazy finałowej. Mecze będą rozgrywane najczęściej w środy.BAUHAUS-Ligan utrzymuje status drugiej, po PGE Ekstralidze, najsilniejszej ligi żużlowej na świecie. Na jej torach występuje aż trzydziestu zawodników z polskimi licencjami, w tym Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Jarosław Hampel oraz bracia Piotr i Przemysław Pawliccy. Obok nich w zmaganiach biorą udział także inni znani polskim fanom zawodnicy, tacy jak Daniel Bewley, Max Fricke, Robert Lambert, Andrzej Lebiediew, Václav Milík czy Tai Woffinden. Tytułu mistrzowskiego broni Dackarna Målilla.SpeedwayLigaen jest zaliczana do czołowych lig europejskich. W kadrach sześciu z siedmiu zespołów znajduje się w sumie dziewięciu polskich zawodników, w tym Patryk Dudek, Tobiasz Musielak, Bartosz Smektała i Kacper Woryna. Gwiazdami rozgrywek są także między innymi Jason Doyle, Leon Madsen, Mikkel Michelsen i Nicki Pedersen.Dziś (24 kwietnia) o godz. 18:30 widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć wyjazdową konfrontację broniących tytułu mistrzowskiego Esbjerg Vikings z Sønderjylland Elite Speedway. Barwy drugiego z tych klubów reprezentuje Marcin Nowak.