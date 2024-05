Grupa Polsat i Disney przedłużają umowę na kanały TV

Łukasz Szewczyk

• The Walt Disney Company Polska i Grupa Polsat Plus odnawiają wieloletnią umowę w zakresie dystrybucji kanałów linearnych.

Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, National Geographic, National Geographic Wild, Nat Geo People, FX i FX Comedy nadal będą oferowane w pakietach największego dostawcy płatnej telewizji w Polsce. Kanały są dostępne w Polsat Box, serwisie Polsat Box Go oraz w Netii.-- komentuje Marlena Pasowski, Director Affiliate Sales for The Walt Disney Company Central Europe (CE).-- mówi Piotr Szymanowski, Dyrektor Departamentu Strategii Marketingowej w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.Wiosenna ramówka Disneya pełna jest serialowych nowości i kultowych produkcji. National Geographic Channel wyemituje kolejny sezon "Katastrof w przestworzach" oraz nowy, 6-odcinkowy program dokumentalny "NASA: kosmiczne innowacje". W kwietniu, Nat Geo Wild uchyli drzwi do fascynującego, podwodnego świata i pokaże poruszające "Sekretne życie ośmiornic". Z kolei na kanale FX Comedy zadebiutuje zabawna komedia sci-fi "Resident Alien". Na FX pojawi się wyczekiwany przez widzów 20. sezon "Grey's Anatomy: Chirurdzy". Dla młodszej widowni Disney Channel przygotował "Potworną robotę", a Disney Junior 3. sezon pt. "Spidey i super-kumple". W ramówce nie zabraknie także uwielbianej przez dzieci i rodziców, uroczej produkcji - "Bluey".