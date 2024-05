Canal+ uruchomi nowe kanały Canal+ Extra

Łukasz Szewczyk

• Canal+ uruchomi nowe kanały telewizyjne w Polsce

Portfolio premium Canal+ powiększy się wkrótce o pięć nowych kanałów. Jak wynika z informacji Presserwisu , spółka Canal+ Polska złożyła do KRRiT wnioski o rejestrację nowych kanałów:orazNa chwilę obecną Canal+ Polska nie udziela szczegółów dotyczących nowych stacji telewizyjnych, oprócz lakonicznego stwierdzenia o rozszerzającym się portfolio praw sportowych. Wiele wskazuje na to, że powiększenie portfolio może mieć związek między innymi z pozyskaniem przez Canal+ wyłącznych praw do transmisji wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA od nowego sezonu 2024/25 do końca sezonu 2026/27. Prawa obejmują także Ligę Młodzieżową UEFA i Superpuchar UEFA.Marka Canal+ 360 jest znana we Francji jako stacja sportowa (Canal+ Sport 360) oferowana we wszystkich pakietach z Canal+. Z kolei nowe kanały (Canal+ Extra) prawdopodobnie powstają z myślą o transmisji meczów, które będą rozgrywane o tej samej godzinie. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku transmisji Ligi Mistrzów na kanałach Polsat Sport Premium. Niewykluczone też, że nowa paczka kanałów powstaje między innymi z myślą o udostępnieniu transmisji Ligi Mistrzów abonentom Polsat Box, którzy od dawna mają dostęp do kanałów z Ekstraklasą (Canal+ Sport 3 i 4).W ostatnim czasie Canal+ wprowadziło zmiany w transmisjach sportowych . Najważniejsze z nich, to przeniesie żużlowej Ekstraligi z Canal+ Sport 5 do głównego Canal+ Sport, z kolei Canal+ Sport 3 stał się główną anteną transmisji piłkarskiej Ekstraklasy.Nie bez znaczenia są zapowiadane zmiany na polskim rynku praw sportowych. Przypomnijmy, że do lata 2025 roku z Polski znika platforma Viaplay, która w swojej ofercie posiada m.in. prawa do angielskiej Premier League. Przez wiele lat rozgrywki te pokazywał Canal+. Niewykluczone, że Canal+ będzie chciał odzyskać te ligę angielską, nowe kanały mogą się przydać do emisji wielu spotkań rozgrywanych o tej samej godzinie.