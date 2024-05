Tomasz Sekielski odchodzi ze stanowiska redaktora naczelnego Newsweeka

Łukasz Szewczyk

• Tomasz Sekielski, redaktor naczelny Newsweeka podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska.

• Od maja 2024 r. pełniący obowiązki redaktora naczelnego będzie Michał Szadkowski, dotychczasowy zastępca redaktora naczelnego.

• Sekielski pozostanie w Ringier Axel Springer Polska i będzie realizował projekty specjalne, będzie także prowadzić podcast "Naczelni".

Tomasz Sekielski objął stanowisko redaktora naczelnego "Newsweeka" i był odpowiedzialny za pracę redakcji oraz strategię rozwoju tygodnika od czerwca 2022 r.- mówi Aleksander Kutela, CEO Ringier Axel Springer Polska.- mówi Tomasz Sekielski, redaktor naczelny Newsweeka.Tomasz Sekielski jest dziennikarzem, reporterem, twórcą filmów dokumentalnych i autorem książek. Zdobywca najważniejszych nagród dziennikarskich i telewizyjnych w kraju. W latach 1997-2006 był reporterem "Faktów TVN". Był także gospodarzem piątkowych wydań programu "Kropka nad i". Od 2003 wraz z Andrzejem Morozowskim prowadził audycję "Kuluary", codzienny program "Prześwietlenie" i "Teraz my!". W TVN24 stworzył "Czarno na białym". Od października 2012 do stycznia 2015 był gospodarzem poranków w Radiu Tok FM. Od stycznia 2013 do czerwca 2016 współpracował z TVP, gdzie prowadził autorski program "Po prostu". Był także gospodarzem "Woronicza 17" w TVP Info. Pisał dla tygodników Newsweek i Wprost. W listopadzie 2018 roku dołączył do zespołu prowadzących program "Onet Rano", a w czerwcu 2022 r. objął stanowisko redaktora naczelnego Newsweeka.Do czasu powołania nowego redaktora/redaktorki naczelnego/naczelnej Newsweeka p.o. szefa redakcji będzie Michał Szadkowski, dotychczasowy z-ca redaktora naczelnego. Na stanowisku zastępcy pozostaje także Dariusz Ćwiklak.Michał Szadkowski karierę zawodową zaczynał w "Gazecie Wyborczej", gdzie był dziennikarzem i redaktorem działu oraz wydawcą serwisu Wyborcza.pl. Od 2019 r. w "Newsweeku", gdzie był wydawcą, szefem wydawców i wydawczyń, a od lipca 2022 r. jest zastępcą redaktora naczelnego.