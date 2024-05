Jak nie wydawać pieniędzy na niepotrzebne rzeczy? 5 porad

Materiał partnera

Lepszy model zegarka, kolejny kosmetyk, najdroższe buty treningowe, ubrania, w przypadku których płaci się za metkę, a nie za jakość.

1. Przeanalizuj swoje wydatki

2. Naucz się oszczędzania

3. Miej jasny cel

4. Przed zakupem przelicz cenę

5. Patrz na rzeczy realnie

Jest szereg produktów, które chwilowo dają nam wiele przyjemności, ale w długofalowej perspektywie sprawiają, że... wciąż brakuje nam pieniędzy. Jak ograniczyć wydatki na zbytki?Dzisiejsza technologia zaskakuje na każdym kroku. Prosta aplikacja bankowa zainstalowana w Twoim telefonie może zrobić dokładne zestawienie tego, na co wydajesz najwięcej w każdym miesiącu. Czytelny wykres pozwoli Ci uświadomić sobie, ile pieniędzy przecieka Ci miesięcznie przez palce. Jedzenie na wynos, taksówki, wyjścia do restauracji, kawa na mieście... Przyjrzyj się swoim wydatkom i zastanów się, czy faktycznie umiesz wydawać racjonalnie.Stwórz oddzielne konto, na które będziesz przelewać wypracowane "nadwyżki" pieniężne. Nie muszą to być bardzo wysokie kwoty. Wystarczy, że do zadania podejdziesz z pewną regularnością i nauczysz się, jak "pozyskiwać" pieniądze. Gotowanie obiadu w domu zamiast wyjścia do restauracji? Tutaj zaoszczędzasz nawet 50 zł! Tańszy model telefonu zamiast tego z najwyższej półki? W Twojej kieszeni zostanie nawet 500 zł. To podejście może wydać się naiwne, ale jeśli faktycznie nie wydasz pieniędzy na droższe opcje - możesz śmiało przelać powstałe "nadwyżki" na swoje subkonto.Poduszka finansowa w ustalonej kwocie, wkład własny na mieszkanie, zmiana auta na nowsze, dodatkowe wolne środki na inwestycje - chcąc przestać wydawać pieniądze na niepotrzebne rzeczy, należy ustalić, jaki jest cel naszego oszczędzania. Jasno sprecyzowana potrzeba, która spełni nasze wymagania w długim terminie - czyli nie będzie typową zachcianką - to wydatek, który zdecydowanie mobilizuje do tego, żeby zachować pewien reżim w wydatkach.Planujesz wydać sporą sumę na najnowszy telefon, o wiele za drogie wakacje czy niespotykanie piękny i drogi płaszcz? Przed zakupem koniecznie przelicz, ile musisz realnie pracować na taki kaprys. Przykładowo zarabiając 30 zł/h, żeby móc kupić telefon z logiem jabłuszka za 8 tysięcy złotych, musisz spędzić w pracy aż... 266 godzin. Zobrazowanie sobie, ile czasu należy poświęcić, aby zdobyć upragniony przedmiot, może skutecznie zniechęcić Cię do rozrzutnego i nieprzemyślanego zakupu.Jeśli zaczniesz przeliczać nie tylko, ile musisz pracować na dany przedmiot, ale także ile razy go faktycznie założysz lub użyjesz, może się okazać, że zbytki same wyeliminują się z Twojej listy zakupów. Przykładem są bardzo szykowne ubrania, które można założyć praktycznie na jedną czy dwie imprezy albo zegarek sportowy, którego będziesz używać zaledwie raz w tygodniu przy okazji wyjścia na basen. Prawda, że taki zakup kompletnie się nie opłaca?Aby zacząć oszczędzać lub po prostu wydawać mniej na niepotrzebne rzeczy, warto jest dobrze zobrazować sobie wartość każdej wydanej złotówki. Wydawanie środków z karty płatniczej przychodzi nam lekko - nie widzimy bowiem, ile pieniędzy realnie tracimy. Gdy zaczniesz myśleć o każdym większym zakupie np. przez pryzmat czasu, który musisz poświęcić, aby zarobić tę kwotę - sięgnięcie do kieszeni będzie nieco trudniejsze.Rozpoczynasz swoją przygodę inwestycyjną? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat handlu? Interesują Cię zagadnienia jak Forex, CFD czy kryptowaluty? Koniecznie dołącz do społeczności Ava Trade ! To darmowa baza wiedzy na temat tradingu i jednocześnie nowoczesna platforma inwestycyjna wyposażona w szereg zawansowanych narzędzi. Pamiętaj przy tym, że inwestowanie w ryzykowne instrumenty to nie droga na skróty - najpierw zbuduj poduszkę finansową, a dopiero potem pomnażaj kapitał. Nigdy nie inwestuj środków na których utratę nie możesz sobie pozwolić!Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniania w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.