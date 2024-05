Kanały sportowe Polsatu zmieniają nazwy. Polsat Sport marką główną

Łukasz Szewczyk

• Zmiany w kanałach sportowych Grupy Polsat.

• Marką główną i podstawową jest Polsat Sport, który jest jedną z najsilniejszych marek medialnych w Polsce.

Polsat Sport to jedna z najsilniejszych marek Grupy Polsat Plus, pod którą skupionych jest kilka kanałów oferujących transmisje z niemal każdej dziedziny sportu.Sportowe portfolio Polsatu obejmuje m.in. topowe rozgrywki piłkarskie, takie jak Liga Narodów UEFA, eliminacje Mistrzostw Świata 2026 i Mistrzostw Europy 2028, południowoamerykański Copa Libertadores czy naszpikowaną gwiazdami Saudi Pro League z ikoną światowego futbolu - Cristiano Ronaldo.Kanały sportowych Polsatu to także najważniejsze rozgrywki siatkarskie, zarówno klubowe, jak i reprezentacyjne, w Polsce, Europie oraz na świecie. Tenis z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem, w tym wielkoszlemowy Wimbledon czy cykl ATP Tour. Ofertę dopełniają ligi koszykówki i piłki ręcznej, lekkoatletyczna Diamentowa Liga z polskimi nadziejami medalowymi na igrzyska w Paryżu czy cotygodniowe gale UFC z największymi gwiazdami mieszanych sztuk walki czy turnieje golfowe.Od lat Polsat stawia także na Motorsport, dzięki czemu polscy fani mogą kibicować Robertowi Kubicy za kierownicą Ferrari w Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA WEC oraz emocjonować się Motocyklowymi Mistrzostwami Świata MotoGP, czyli serii która na początku kwietnia została sprzedana właścicielowi Formuły 1 za niebagatelną kwotę 4,5 miliarda dolarów.Oprócz szerokiej oferty transmisji sportowych w Polsce, stacje z rodziny Polsat Sport produkują także dużo własnych treści studyjnych oraz reporterskich, zwłaszcza przy okazji wielkich wydarzeń sportowych, takich jak tenisowy Wimbledon czy turnieje mistrzowskie w najważniejszych dyscyplinach. Co tydzień powstają także autorskie magazyny poświęcone najpopularniejszym sportom: Cafe Futbol (piłka nożna), #7 Strefa (siatkówka), Koloseum (sporty walki), Polskie Skocznie (sporty zimowe).Już w najbliższych tygodniach i miesiącach kanały z rodziny Polsat Sport pokażą:• hokejowe mistrzostwa świata elity z udziałem Polaków• finały siatkarskiej Ligi Mistrzów i Mistrzyń, siatkarską Ligę Narodów kobiet i mężczyzn• męskie turnieje tenisowe z cyklu ATP Masters• tenisowy Wimbledon z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem• Diamentową Ligę czyli poligon doświadczalny dla najlepszych lekkoatletów świata przed tegorocznymi igrzyskami olimpijskimi w Paryżu• niemal w każdy weekend na fanów sportów walki czekają także gale najlepszej organizacji MMA na świecie, czyli amerykańskiej UFC