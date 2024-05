Nowy serial Canal+ "Algorytm miłości" od maja. Premiera tylko online (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszyscy oglądają programy reality, ale wstydzą się przyznać, że robią to dla przyjemności.

• Nowa produkcja Canal+ to kumulacja wszystkich dramatów, absurdalnych czelendży, łzawych wyznań i brutalnej rywalizacji.

• Uczestnicy serialowej parodii komediowej "Algorytm miłości" pokazują, że są gotowi na wszystko.

• Premiera tylko w serwisie Canal+ Online

- mówią Aleksander Pietrzak i Michał Tylka, reżyserowie serialu.Kilkunastu uczestników podejmuje się udziału w programie "Algorytm miłości". Show miało być kręcone w słonecznej Hiszpanii, jednak ze względu na skandal z poprzedniego sezonu i ograniczenia budżetowe, zamiast zagranicznych plaż czeka na nich willa pod Warszawą.Śmierć, ślub, abstynencja seksualna i wzmożona aktywność, nagłe zwroty akcji - to i jeszcze więcej już wkrótce w niepowtarzalnym "Algorytmie miłości" serialu, który nie pozostawi nikogo obojętnym! No i do willowego basenu też raczej lepiej już nie wchodzić.W produkcji wystąpią m.in.: Michał Czernecki, Helena Englert, Wiktoria Gąsiewska, Jakub Sasak, Małgorzata Socha, Karol Dziuba, Mateusz Dymidziuk, Katarzyna Gałązka, Adam Zdrójkowski, Aleksander Kaleta, Waleria Gorobets, Pola Błasik, Kamil Piotrowski, Emilia Walus, Beata Ścibakówna, Dorota Chotecka, Katarzyna Borkowska, Ewa Gawryluk, Jasper Sołtysiewicz, Weronika Malik oraz Filip Lipiecki. Nie zabraknie również znanych influencerów, m.in. Marty Rentel i Grzegorza Milewskiego.Za reżyserię serialu odpowiada duet Michał Tylka i Alek Pietrzak, za scenariusz Łukasz Sychowicz, Mateusz Płocha, Mateusz Zimnowodzki i Marek Baranowski, a za produkcję odpowiada Beata Ryczkowska i Filip Bałdyga z Canal+ oraz Dorota Kośmicka i Jan Kępiński z Jake Vision DGA.Premiera serialu "Algorytm miłości" od 22 maja 2024 roku tylko w Canal+ Online.