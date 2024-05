Radiowa Trójka z nową listą przebojów. Prowadzącym Piotr Metz

Łukasz Szewczyk

• Kolejne zmiany w radiowej Trójce

W długi majowy weekend radiowa Trójka zaprasza na pożegnanie i...powitanie "Listy Przebojów". Historia tej najważniejszej zakończyła się z hukiem na 1998 wydaniu. Aby przypomnieć co wydarzyło się w Trójce wiosną 2020 roku sięgamy (dzięki uprzejmości Radia 357) po reportaż Agnieszki Szwajgier "To nie jest historia o piosence". Nie da się słuchać tej opowieści o wydarzeniach, których początkiem był debiut piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" na pierwszym miejscu LP3 bez emocji. Słuchaczki i słuchacze, pracownicy radia, pożegnania i komentarze nagrywane przez Agnieszkę na bieżąco, robią wrażenie mimo upływu czasu. "Unieważniono notowanie listy i w 10 dni nie było radia" mówi jedna z bohaterek reportażu. Co ciekawe, głosowanie na Listę numer 1999 toczyło się bez zakłóceń, jednak po odejściu z radia Marka Niedźwieckiego nigdy nie trafiło na antenę. Trójka chce je zaprezentować słuchaczkom i słuchaczom 1 maja, opowiadając historię notowania, którego nie było... Tę opowieść poprowadzi Mariusz Owczarek.Z kolei 2 maja Trójka zaprasza na- największe przeboje, piosenki rekordzistki, fani i kronikarze Listy i ich święto. Gospodarzem tego dnia będzie Tomasz Żąda. -- zapowiada dziennikarz.- zapowiada Agnieszka Szydłowska, dyrektorka - redaktorka naczelna radiowej Trójki. Autorski program Piotra Metza będzie listą przebojów, słuchacze nadal będą wskazywać swoje ulubione piosenki, ale formuła poszerzy się o spotkania z artystami, mini koncerty i wszystko to, czym zachwyca nas muzyczny świat. To będzie wydanie "0", a tuż po nim uruchomione zostanie głosowanie na notowanie nr 1 - zapraszamy 10 maja.