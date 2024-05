Ostatni rok z Viaplay w Polsce. Specjalna oferta roczna, 3 miesiącami za darmo

Łukasz Szewczyk

• Viaplay wprowadza nową, ofertę na całoroczny dostęp do pakietu Total

• Pierwsze trzy miesiące w ramach rocznej subskrypcji pakietu Total bez opłaty

• Oferta dostępna do 29 maja 2024 roku

• Latem 2025 roku Viaplay kończy działalność w Polsce

Od 30 kwietnia 2024 roku Viaplay Group wprowadza nową promocję na pakiet Total. Najnowsza propozycja Viaplay zawiera 12-miesięczny dostęp do pełnej oferty serwisu, w tym pierwsze 3 miesiące za 0 zł. Promocja trwa do 29 maja 2024 roku.Nowa propozycja Viaplay kierowana jest do miłośników różnorodnej rozrywki - zarówno niezapomnianych sportowych emocji, jak i filmów i seriali. Tylko dzięki pakietowi Viaplay Total fani sportu w Polsce mogą cieszyć się wszystkimi meczami Premier League, wyścigami Formuły 1 oraz galami KSW na żywo, z polskim komentarzem i bogatą oprawą studyjną. Pakiet Total gwarantuje również dostęp do wszystkich pozostałych rozgrywek sportowych z portfolio Viaplay, w tym meczów Bundesligi i NHL, a także zbliżającego się wielkimi krokami Copa América 2024 oraz turnieju Poland Darts Masters.Pakiet Viaplay Total nie ogranicza się wyłącznie do rozgrywek sportowych. W bibliotece Viaplay subskrybenci serwisu znajdą również dostęp do mrocznych seriali kryminalnych z gatunku Nordic Noir (m.in. 'Most nad Sundem', 'Pod osłoną mroku', 'Wisting'), popularnych amerykańskich produkcji ('The Good Doctor', 'S.W.A.T', 'N.C.I.S') czy intrygujących polskich seriali oryginalnych ('Morderczynie', 'Sprawa Iwony Wieczorek', 'Materla. Lionheart). Nie brakuje również interesujących dokumentów sportowych ('Max Verstappen. Anatomia Mistrza', 'Haaland. Przełomowy sezon', '1992: Wielka Gra') oraz zabawnych i pouczających animacji dla dzieci.Z promocji można skorzystać wchodząc na stronę internetową , a następnie utworzyć konto na platformie Viaplay oraz uzupełnić dane umożliwiające płatność. Przez pierwsze 3 miesiące od momentu rejestracji w serwisie Viaplay nie jest pobierana żadna opłata, a przez okres kolejnych 9 miesięcy wyniesie ona 44 PLN / miesiąc. Obecni klienci Viaplay, którzy aktualnie nie są związani umową na 12 miesięcy, również mogą wykupić dostęp do oferty.Już 11 maja tylko w Viaplay gala KSW 94, na której zmierzą się najbardziej znane nazwiska polskiego MMA m.in. Artur Szpilka i Arkadiusz Wrzosek. Ponadto, w maju fani sportu znajdą w Viaplay wyścigi F1® o Grand Prix Miami, Emilii-Romanii i Monako, a także decydujące mecze w rozgrywkach Premier League, Bundesligi oraz półfinały i finały Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji Europy UEFA.Z kolei w czerwcu zapraszamy do Viaplay na mecze Copa América 2024, gdzie nie zabraknie pojedynków rozgrywanych przez reprezentacje m.in. Argentyny i Brazylii, oraz na transmisje z największego i najbardziej prestiżowego polskiego turnieju darta - Poland Darts Masters.Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami, latem 2025 roku platforma Viaplay kończy działalność w Polsce.