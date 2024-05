Trzeci sezon "Mayor of Kingstown" od czerwca na SkyShowtime (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Mayor of Kingstown" powraca

Na kanałach serwisu SkyShowtime pojawił się dziś oficjalny zwiastun oraz plakat do trzeciego sezonu serialu "Mayor of Kingstown", który będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Serial stworzyli nominowany do Oscara Taylor Sheridan i Hugh Dillon. W roli głównej występuje nominowany do Oscara Jeremy Renner. Serial wyprodukowały wytwórnie: MTV Entertainment Studios, 101 Studios i Bosque Ranch Productions.W trzecim sezonie dochodzi do serii wybuchów, które wstrząsają Kingstown i jego mieszkańcami. W mieście urządza się rosyjska mafia, a w więzieniu i poza nim trwa narkotykowa wojna. Mieszkańcy oczekują, że Mike McLusky (Revnner) uspokoi sytuację. Sprawy jednak się komplikują, kiedy postać znana z kryminalnej przeszłości burmistrza grozi, że uniemożliwi mu zaprowadzenie pokoju między zwaśnionymi stronami.Poza Rennerem w serialu "Mayor of Kingstown" występuje znakomita obsada, m.in.: Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley i Michael Beach.Producentami wykonawczymi serialu są Taylor Sheridan, Hugh Dillon, Jeremy Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Regina Corrado i Keith Cox.