Mroczny polski thriller "Kolory zła: Czerwień" od maja w Netflix (wideo)

"Kolory zła: Czerwień" w reżyserii Adriana Panka, to nowy polski film i mroczny thriller, który powstał na podstawie książki Małgorzaty Oliwii-Sobczak. W rolach głównych, obok Jakuba Gierszała i Mai Ostaszewskiej, zobaczymy również m.in. Zofię Jastrzębską, Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Konopkę. Premiera filmu już 29 maja.W tej filmowej historii przeniesiemy się nad polskie wybrzeże, które widzowie będą mogli poznać z innej, mrocznej strony. Jedna z trójmiejskich plaż staje się miejscem makabrycznego odkrycia, gdy morze wyrzuca na brzeg ciało zamordowanej dziewczyny, Moniki Boguckiej (Zofia Jastrzębska). Na czele śledztwa staje prokurator Leopold Bilski (Jakub Gierszał), który na drodze do odkrycia prawdy łączy siły z żadną sprawiedliwości matką ofiary, Heleną Bogucką (Maja Ostaszewska). Okoliczności morderstwa wskazują na powiązanie ze zbrodnią sprzed siedemnastu lat, a rozwiązanie zagadki tkwi w mrocznych tajemnicach skrywanych przez zamordowaną córkę Heleny."Kolory zła: Czerwień" to trzymająca w napięciu historia, pełna skomplikowanych, niekiedy mylących tropów oraz zwrotów akcji, które prowadzą do zaskakującego rozwiązania. Opowiada o poszukiwaniu prawdy za wszelką cenę, o złu, które wyłania się z codzienności i bolesnej stracie, która zmienia wszystko.W filmie obok Jakuba Gierszała, Mai Ostaszewskiej i Zofii Jastrzębskiej, zobaczymy również m.in. Wojciecha Zielińskiego, Andrzeja Konopkę, Jana Wieteskę, Przemysława Bluszcza i Andrzeja Zielińskiego. Za scenariusz produkcji odpowiada Łukasz M. Maciejewski i Adrian Panek, a za produkcję Aneta Hickinbotham i Leszek Bodzak (Aurum Film).Premiera filmu "Kolory zła: Czerwień" od 29 maja 2024 roku w Netflixie.