Polski serial akcji "Idź przodem, bracie" jesienią w Netflixie

Łukasz Szewczyk

• Na jesień Netflix szykuje premierę polskiego serialu akcji

"Idź przodem", bracie w reżyserii Macieja Pieprzycy opowiada historię byłego oficera służb specjalnych - w tej roli znany widzom m.in z filmu "Planu lekcji" oraz "Operacji: Soulcatcher" Piotr Witkowski - który, by spłacić długi hazardowe ojca, zatrudnia się w kompleksie handlowym jako ochroniarz. Dostrzega tam szansę na szybkie rozwiązanie swoich problemów finansowych. Będzie to jednak wymagało od niego złamania własnych ideałów i rozpoczęcia otwartej walki z mafią."Idź przodem, bracie" to produkcja przepełniona akcją, której widzowie będą mogli zobaczyć, jak od środka wygląda praca w elitarnej jednostce policji. Aby dobrze wejść w role swoich postaci, aktorzy przez ponad trzy miesiące szkolili się pod okiem specjalistów z jednostki wojskowej GROM.- podkreśla reżyser Maciej Pieprzyca.Na ekranie, oprócz scen akcji, widzowie zobaczą również kryminalną intrygę oraz opowieść o traumach, miłości i lojalności. Obok Piotra Witkowskiego zobaczymy Konrada Eleryka, a także Mirosława Haniszewskiego, Jakuba Wesołowskiego, Andrzeja Popiela oraz Sebastiana Delę. Za scenariusz odpowiada Kacper Wysocki. Producentem serialu jest Łukasz Dzięcioł, a za produkcję odpowiada Opus TV.Premiera serialu zaplanowana jest na jesień 2024 roku.