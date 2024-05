Netflix na maj. "Kolory zła: Czerwień", "Akademia pana Kleksa", "Eric", "Bridgertonowie 3" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na maj 2024

Jakub Gierszał w filmie Netflixa "Kolory zła: Czerwień" / Fot. Netflix

Netflix - wykaz premier na maj 2024 roku:

Wydarzeniem maja będzie premiera kolejnej polskiej produkcji własnej Netflixa, thrillera(od 29 maja). z Mają Ostaszewską i Jakubem Gierszałem. Gdy morze wyrzuca ciało młodej dziewczyny na brzeg Trójmiejskiej plaży, ambitny prokurator odkrywa, że okoliczności przypominają zbrodnię sprzed piętnastu lat. Kiedy jego przełożony zabrania ponownego otwarcia zamkniętej sprawy, mężczyzna nawiązuje współpracę z matką ofiary - sędzi zmagającej się z odbudowaniem swojego życia po utracie córki. Duet, zjednoczony determinacją w dążeniu do odkrycia prawdy, rozpoczyna niebezpieczne śledztwo, które prowadzi do jednego z nadmorskich klubów i powiązanego z nim lokalnego półświatka. Więcej o produkcji informowaliśmy tutaj Wśród polskich premier propozycja prosto z kina czyli nowa(od 8 maja). Aby odnaleźć zaginionego ojca, z pozoru zwykła dziewczynka przyjmuje zaproszenie do magicznej akademii prowadzonej przez ekscentrycznego nauczyciela -- pana Kleksa.Premierę będzie miał też polskim film(od 2 maja). Świeżo upieczona singielka i influencerka rozkoszuje się luksusami sponsorowanej podróży - ale wkrótce odkrywa, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą takie życie.SERIAL(od 2 maja). Magnat branży nieruchomości z Atlanty musi walczyć o powrót na szczyt, gdy bezlitośni wrogowie i bankructwo zagrażają jego imperium.(od 9 maja). W tym thrillerze z elementami czarnej komedii grupa podcasterów usiłuje rozwikłać zagadkę zaginięcia trzech osób w idyllicznym irlandzkim miasteczku.(od 10 maja). Aby raz na zawsze uciec z Podziemi, Hades knuje plan odebrania Zeusowi korony, odzyskania ukochanej Persefony i przejęcia władzy na Olimpie.(od 16 maja). Gdy kolejne debiutantki próbują zabłysnąć na balu, niepozorna osóbka prowadząca podwójne życie odnajduje wewnętrzny blask pośród sekretów i zaskoczeń.(od 30 maja). Nowy Jork, lata 80. XX wieku. Zdesperowany ojciec wraz z nieustępliwą policjantką walczy z własnymi demonami, poszukując zaginionego dziewięcioletniego syna.FILM(od 3 maja). W epoce niepodzielnych rządów płatków z mlekiem dwie korporacje ruszają do walki o to, kto zrewolucjonizuje śniadanie. Komedia Jerry'ego Seinfelda.(od 9 maja). Lekka komedia romantyczna. Ślub na tropikalnej wyspie może zamienić się w katastrofę, gdy okazuje się, że rodzice pary młodej mieli już okazję się poznać.(od 10 maja). Wojownicy Elektroakcji nie ustają w poszukiwaniach czarnego Rayquazy, a Liko i Roy z każdym dniem stają się coraz lepszymi trenerami.(od 24 maja). Genialna, lecz zgorzkniała analityczka danych (Jennifer Lopez) wbrew własnym przekonaniom musi zdać się na pomoc AI, aby schwytać zbuntowanego robota.DOKUMENT(od 8 maja). Kiedy Anglia wreszcie awansuje do finału dużej imprezy piłkarskiej, 6000 fanów bez biletów szturmuje stadion Wembley, doprowadzając do potężnych zniszczeń.• od 1 majaSzczerze mówiącHeeramandi: Bazar diamentówW głąb króliczej noryDeaw Special: Super Soft Power• od 2 majaFacet z zasadamiPiękna buntowniczkaSekrety neandertalczykówT・P BON• od 3 majaThe Unbroken Voice: Season 2John Mulaney Presents: Everybody's In L.APocztówkiSelling Sunset: Orange County: Sezon 3Bez lukru• od 4 majaKatt Williams: Woke FokeNietypowa rodzina• od 5 majaThe Roast of Tom Brady• od 7 majaBogaci ekspaci w Korei• od 8 majaFinał: Szturm na Wembley• od 9 majaBodkinDziękuję, następnyMatka panny młodejStrażnik motyli• od 10 majaUltimatum: RPAPrzepis na morderstwo: Sprawa Césara RománaŻycie z lampartamiPokémon: Horyzonty - Seria: Część 2Blood of Zeus: Sezon 2• od 11 majaMark Twain Prize Award: Kevin Hart• od 13 majaMoc księżniczek: Sezon 3• od 15 majaAshley Madison: Seks, kłamstwa i skandal• od 16 majaBridgertonowie: Sezon 3: Część 1Maestro na wyspie: Sezon 2• od 17 majaThe 8 ShowChronić i służyć: Ile władzy ma policja w USAJednorożec Thelma• od 19 majaGolden Kamuy• od 21 majaRachel Feinstein: Big Guy• od 22 majaElitarne jednostki specjalne• od 23 majaOponiarzeW dobrych rękach 2Franco Escamilla: Ladies' manSprzedawca iluzji: Wzlot i upadek Generación ZoeGarouden: The Way of the Lone Wolf• od 24 majaMulligan: Część 2AtlasMy Oni GirlPark Jurajski: Teoria chaosu• od 29 majaBionicKolory zła: CzerwieńDiabelski taniec: Sekta 7M z TikToka• od 30 majaEricGeek Girl• od 31 majaJak zepsuć miłośćDość milczeniaCzęść ciebieTòkunbọ̀TYTUŁY NA LICENCJI:S.W.A.T.: Jednostka specjalna: Sezony 1-5 (od 1 maja)Świry: Sezony 1-8 (od 1 maja)Narodziny gwiazdy (od 1 maja)Tajemnica Brokeback Mountain (od 1 maja)Dziewczyna Influencera (od 2 maja)Kocha, lubi, szanuje (od 3 maja)Bodies Bodies Bodies (od 7 maja)Akademia pana Kleksa (od 8 maja)Jak ukradłem 100 milionów (od 9 maja)Kosmiczny mecz (od 15 maja)Sonic. Szybki jak błyskawica (od 15 maja)