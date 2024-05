Canal+ na maj. "Prosta sprawa", "Algorytm miłości", "Jedna dusza", "Superagent"

Łukasz Szewczyk

• Filmowo-serialowe hity Canal+ na maj 2024

Mateusz Damięcki w serialu Canal+ "Prosta sprawa" / © CANAL+ Polska S.A. 2024, fot.Przemek Pączkowski

Maj w Canal+ to przede wszystkim dwa nowe seriale polskiej produkcji.(pd 17 maja) to sensacyjne, wysokoadrenalinowe kino akcji od twórców "Furiozy". Wyrazista historia na podstawie bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza o sprawiedliwym mścicielu, który staje po stronie pokrzywdzonych i słabszych. "Prosta sprawa" to historia mężczyzny, który przyjeżdża do Kotliny Jeleniogórskiej oddać 200 złotych swojemu przyjacielowi, Prostemu. Okazuje się, że kumpel jest poszukiwany przez całą przygraniczną mafię. Bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Idzie na wojnę z gangsterami, ryzykując wszystko w obronie przyjaciela. Od teraz będzie walczył o życie. swoje i nie tylko. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.Z kolei seria(od 22 maja, tylko w Canal+ Online) to odważna, bezkompromisowa parodia programów bikini reality show. Płomienne relacje. Atrakcyjni single. Gra o miłość i wielkie pieniądze. Absurdalne wyzwania. Miała być tropikalna wyspa, ale skończyło się na willi pod Warszawą. Ten wyjątkowy serial jest beką z bikini reality show. Dziewięcioro uczestników serialowego bikini show zmierzy się ze swoimi głęboko skrywanymi uczuciami, lękami oraz własnymi granicami (bądź ich brakiem) i być może zdobędą towarzysza życia, popularność i niezłą kasę. Wśród nich, w roli prowadzącego show -- Michał Czernecki (fenomenalny Zbyszek z "Emigracji XD"). Będzie groteskowo, kontrowersyjnie, a nawet perwersyjnie. Zawsze z dużym dystansem do prawdziwego realityPremierę będzie miał także polski dramat obyczajowy(od 28 maja), na czele z Dawidem Ogrodnikiem, laureatem trzech Orłów. Alojz urodził się w 1990 roku. Początkowo matka chłopca zamierza go porzucić, jednak ostatecznie powraca po płaczącego synka. Mijają lata. Dorosły już mężczyzna stał się twardym górnikiem, mającym charyzmę i posłuch kolegów. Jednak skłonność do alkoholu sprawia, że każdego dnia cierpią jego najbliżsi - żona Anna i młodzi synowie. Kiedy doprowadzona do ostateczności kobieta postanawia odejść od męża, dochodzi do niespodziewanego. Podczas katastrofy w kopalni, Alojz bez wahania ratuje życie kolegi, którego dotychczas bezlitośnie szykanował. Wypadek ten stanie się dla całej rodziny przełomem, który odmieni ich życie bezpowrotnie. Paradoksalnie jednak, mimo tragicznych konsekwencji, przyniesie też iskrę nadziei.Maj to też jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie filmu i nie tylko -, który zacznie się już 14 maja i potrwa do 25 maja. Ceremonię otwarcia 77. Edycji festiwalu poprowadzi aktorka Camille Cottin. W tym roku do nagrody Złotej Palmy nominowanych jest 19 tytułów, spośród których zwycięzcę wyłoni jury pod przywództwem reżyserki Grety Gerwig (odpowiedzialnej m.in. za "Barbie")FILM(od 2 maja). Miller jest prawdziwym specem od włamań. Łamanie szyfrów, zabezpieczeń i zamków to dla niego łatwizna. Po wyjściu z więzienia postanawia na nowo ułożyć swoje życie i odbudować relacje z rodziną, której nie widział od lat. Jednak przeszłość nie daje mu o osobie zapomnieć. Wkrótce mężczyzna zostaje wplątany w morderczą intrygę, w której gangsterzy i skorumpowana władza zaczyna zagrażać również jego bliskim. Gdy dochodzi do porwania jego córki, Miller musi zaryzykować wszystko i wykorzystać swój talent, by uratować tych na których najbardziej mu zależy.(od 4 maja). Niezdarny policjant Rayane odkrywa, że jego babcia, uczestniczka przebojowego reality show, została porwana przez meksykański kartel narkotykowy. Aby uratować ukochaną staruszkę z rąk gangsterów Rayane i jego dzielna ekipa będą musieli dostarczyć bandytom warte fortunę kamienie szlachetne. Drogocenne klejnoty znajdują się w niedostępnych miejscach w Abu Zabi i Meksyku, a w ich posiadaniu są najgorsze typy spod ciemnej gwiazdy. Wszystko dodatkowo komplikuje presja czasu, bo na wykonanie swojego zadania stróże prawa mają nie więcej niż trzy dni.(od 5 maja). Charlie to płatny zabójca, który pracuje dla szefa mafii Stana. Każde zlecenie, które wykonuje, jest potwierdzane przez odciętą głowę denata. Jednak, kiedy jego młody asystent popełnia błąd, sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Problemy narastają, a rywalizująca grupa przestępcza zaczyna działać, próbując przejąć kontrolę nad miastem i eliminując każdego z ekipy Stana. Jako jedyny ocalały, Charlie postanawia zemścić się na tych, którzy zabili jego kolegów. Wkrótce łączy siły z Marcie, byłą żoną jednego z gangsterów, którego sam pozbawił życia, by zrealizować plan zemsty...(od 11 kwietnia). Tom Harris jest agentem CIA pracującym na Bliskim Wschodzie. Jego ściśle tajną misję komplikuje wyciek danych wywiadowczych. Zdemaskowany i uwięziony w samym sercu wrogiego terytorium, musi przedostać się z pustyni do punktu ewakuacyjnego w Kandaharze. Wraz z lokalnym tłumaczem Harris stawi czoło karkołomnemu zadaniu - znalezieniu drogi ucieczki i jednocześnie uniknięciu wrogich sił specjalnych, które na nich polują.(od 18 maja). Tessa i Hardin nie są już razem. Każde z nich na własną rękę szuka szczęścia i spełnienia. Ona poświęca się pracy i przelotnym romansom. On po sukcesie swojej pierwszej książki korzysta z uroków popularności i imprezuje próbując zapomnieć o ukochanej. Gdy przyjaciele rzucają mu wyzwanie, by uwiódł piękną Natalie, Hardin wyjeżdża za dziewczyną do Lizbony. Pod gorącym słońcem Portugalii rozkwita romans, ale pojawiają się też kłopoty. Uwieczniona na wideo namiętna schadzka z dziewczyną wycieka do Internetu. Ucieczki przed skandalem Hardin szuka w hazardzie, imprezach i kolejnych podbojach. Próbuje także wrócić do pisania, które przypomina mu, że im dalej jest od dawnej ukochanej, tym bardziej czuje pustkę, którą po sobie zostawiła. Czy jest jeszcze szansa, by odzyskać to, co zostało stracone? Czy można naprawić dawne błędy i spróbować raz jeszcze?(od 21 maja). W rzeczywistości postapokaliptycznej Ewa walczy nie tylko o przetrwanie, ale i zmaga się̨ z dotkliwą samotnością̨. Długotrwałe uczucie izolacji nie jest jednak jej jedynym problemem. Prawdziwy dramat zaczyna się̨, kiedy przez absurdalną sytuację wchodzi w konflikt ze swoim jedynym towarzyszem - Robotem. Zaczyna się̨ wówczas prawdziwa walka o życie z maszyną wyposażoną w sztuczną inteligencję, która dla Ewy, staje się większym zagrożeniem niż otaczający świat.DOKUMENTWieloryby żyją na Ziemi od ponad 40 milionów lat i są potężniejsze niż największe dinozaury.(od 6 maja) zabierają nas w podróż po Afryce, Azji, Oceanii, Arktyce i Antarktydzie, pokazując w spektakularny wizualnie sposób potęgę oceanu. W dokumencie będziemy mieć możliwość posłuchania wyjątkowego śpiewu wielorybów - niezwykłych istot, które komunikują się one ze sobą na odległość tysięcy kilometrów. Wyruszmy z najlepszymi na świecie fotografami przyrody w coroczną wędrówkę podwodnych olbrzymów, poznając ich niezwykłe zdolności i bogate życie społeczne. Wieloryby w tym filmie opowiedzą nam swoją historię. To one są prawdziwymi strażnikami naszej planety i zapewniają jej równowagę.(od 13 maja). Oppenheimer w czasie II wojny światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej, "Manhattan". Poza działalnością związaną z bronią atomową miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Po opracowaniu bomby atomowej resztę życia poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji.Portret Richarda Williamsa, ojca i trenera legendarnych tenisistek, Sereny i Venus Williams. Mimo braku środków finansowych oraz ograniczeń rasowych rodzinie udaje się osiągnąć sukces i spełnić marzenia. Dokument(od 20 maja) przedstawia zarówno wywiady archiwalne jak i materiały zza kulis życia rodziny.