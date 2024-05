Teatr Telewizji w nowej odsłonie. Nowa oprawa i pora emisji w TVP1, premiery

Łukasz Szewczyk

• Teatr Telewizji od 6 maja 2024 roku zaprasza na premierowe spektakle w nowej oprawie graficznej.

• Po kilkudziesięciu latach logo i czołówka otrzymują odświeżoną formę, a godzina emisji premier zostaje przesunięta na godz 20.30.

• W maju cztery premiery

Za zmiany w Teatrze Telewizji odpowiada jego nowy dyrektor Michał Kotański. -- mówi Michał Kotański.Zmiana oprawy graficznej Teatru Telewizji jest dziełem Patryka Hardzieja, grafika i badacza znaków graficznych, który zmodyfikował pierwotny projekt. -- komentuje Patryk Hardziej.Pierwsza majowa premiera to(6 maja 2024 godz. 20:30, TVP1). Realizacja telewizyjna spektaklu Teatru Polonia "Zapiski z wygnania" na podstawie niezwykle osobistych wspomnień Sabiny Baral, które ukazały się w postaci książki pod tym samym tytułem. Autorka jako dwudziestoletnia wrocławianka w 1968 roku musiała wyemigrować razem z rodzicami z Polski po niesławnej kampanii marcowej. Przypomnienie tych dramatycznych wydarzeń staje się równocześnie przestrogą dla kolejnych pokoleń przed wszelkimi rodzajami nienawiści, ksenofobią i antysemityzmem. Historia Sabiny Baral staje się uniwersalną opowieścią o każdym wygnanym Żydzie, a poprzez znakomitą kreację Krystyny Jandy opowieścią o każdym wygnanym człowieku. Spektakl mający formę monodramu jest oparty na książce, jednak zobaczymy w nim o wiele więcej: projekcje wideo z tamtego czasu, urywki kronik filmowych, cytaty przemówień partyjnych oficjeli, fotografie i wypowiedzi wygnanych. Swoistym komentarzem, kontrapunktem są fragmenty znanych piosenek ze słowami m.in. Juliana Tuwima, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Kadisz oraz wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, które dopełniają tę wstrząsającą i wzruszającą historię.- mówi Magda Umer.- dodaje Krystyna Janda.(13 maja 2024 godz. 20:30, TVP1). Rzecz dzieje się w starej rodowej posiadłości Sary i Iana Drummondów w Anglii. Sara jest znaną aktorką, a Ian wybitnym chemikiem. Pewnego dnia pojawia się w ich domu Joe Alex - przyjaciel z młodości Iana. Wspólnie z Benem Parkerem, przyjacielem z czasów wojny, a obecnie inspektorem policyjnym, będą rozwiązywać sprawę tajemniczego morderstwa Iana.(20 maja 2024 g. 20:30, TVP1). Zobaczymy portret kobiety, której niespełnione ambicje artystyczne, zawiedzione uczucia i despotyczna natura w połączeniu z ogromną wrażliwością, przypływami egzaltacji i czułości przełożyły się na klęskę relacji z własnym mężem i dziećmi. W przedstawieniu wystąpią aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu.(27 maja 2024 g. 20:00, TVP1 na żywo). Musical w reżyserii Katarzyny Szyngiery dotyczący transformacji ustrojowej roku 1989 to opowieść o czasie państwowych i narodowych przemian oraz bohaterach biorących w niej udział; o wolności i budowaniu jej pozytywnego mitu. Wydarzenia znane z kronik filmowych i podręczników historii ożywają na scenie oglądane oczami trzech fascynujących par. W życiu Frasyniuków, Wałęsów i Kuroniów idee rywalizują z miłością, entuzjazm zderza się z ciężarem historii, a bohaterstwo przeplata się z rodzinnymi tragediami. Widzowie towarzyszą bohaterom w momentach ikonicznych - podczas strajków w stoczni i przy Okrągłym Stole - ale też w intymnych chwilach radości i cierpienia przeżywanych w zaciszach peerelowskich mieszkań lub więziennych celach.(21 maja godz. 20:00, TVP Kultura). Spektakl jest opowieścią o Barbarze Sadowskiej - poetce, antykomunistycznej działaczce walczącej z systemem i normami społecznymi. W maju 1983 roku Milicja Obywatelska zatrzymała i pobiła syna Barbary Sadowskiej, niespełna dziewiętnastoletniego Grzegorza Przemyka, który z powodu odniesionych ciosów zmarł. To opowieść matki o żałobie, a przede wszystkim o miłości, która pozwala przetrwać najtrudniejsze momenty. To także historia o pragnieniu sprawiedliwości i walce o nią wbrew systemowym przeciwnościom i nieczułym ludziom, a także o marzeniach i ideałach młodości, które nie zawsze udaje się zrealizować.Na teatralną jesień 2024 roku Teatr Telewizji zapowiada m.in.oraz