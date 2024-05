Hit prosto z kina trafi do HBO Max. "Diuna: Część druga" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Powraca epopeja, będąca adaptacją uznanego bestsellera Franka Herberta pod tytułem "Diuna"

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.Nagradzany twórca Denis Villeneuve przedstawia dalszy ciąg sagi o Diunie w filmie "Diuna: Część druga". Jest to następna odsłona serii na podstawie słynnej powieści Franka Herberta Diuna ze wzbogaconą obsadą gwiazd z całego świata. Film produkcji Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures to wyczekiwana kontynuacja nagrodzonej sześcioma Oscarami "Diuny" z 2021 roku.Film "Diuna: Część druga" będzie można oglądać już od 21 maja w HBO Max.Premiera filmu nie jest przypadkowa. W tym dniu na wielu rynkach europejskich debiutuje nowa platforma Max, która zastąpi HBO Max. W Polsce start Max zaplanowano na 11 czerwca