HBO Max na drugą połowę maja. "Diuna: Część druga", "Gaga Chromatica Ball"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza nowości na drugą połowę maja

FILMY:- Julie rozpoznaje na zdjęciu męża, który zaginął podczas wojny. Spotykają się ponownie, ale inna kobieta twierdzi, że jest jego prawdziwą żoną.- Przeżywające kryzys małżeństwo zatrzymuje się na nocleg w przydrożnym motelu. Najbliższe godziny okażą się dla nich prawdziwym horrorem.- Młody chłopak postanawia odkryć, czy mityczny bohater, który strzegł jego okolicy - a który zniknął 20 lat wcześniej - wciąż żyje.- Robert Klein wyrusza na poszukiwanie brata, który w tajemniczy sposób zniknął. Znajduje się w podróży, w której nic nie jest znane ani pewne.- Zdegradowany kierownik budowy Rainer walczy nie tylko o własne przetrwanie, ale także o sprawiedliwość społeczną.- Paul Atryda jednoczy się z Chani i Fremenami, próbując dorwać spiskowców, którzy zniszczyli jego rodzinę.- Daniel spotyka Allison, niegdyś dobrze prosperującą kobietę, która brała udział w niewyobrażalnej tragedii i doprowadziła do śmierci córki mężczyzny.- Duch podąża za swoją pogrążoną w żałobie żoną do ich starego domu. Casey Affleck i Rooney Mara w opowieści o miłości i żalu.- Dramat zainspirowany prawdziwą historią argentyńskich prokuratorów, którzy odważyli się prowadzić śledztwo i ścigać członków dyktatury wojskowej.- Kreatywna nastolatka i jej chory ojciec tworzą dla siebie normalną codzienność, aby oszukać pracownika socjalnego i chronić swoją kruchą stabilność.- Rok 1990. Rozpoczynają się mistrzostwa Związku Radzieckiego w koszykówce, a reprezentacja Estonii w koszykówce stoi przed doniosłą decyzją.- Trio legendarnych najemników szuka schronienia w odległym i mistycznym rejonie Senegalu, gdzie siły mrocznych przodków sprowadzają na nich tragedię.- W obliczu wielu trudności emeryt z opuszczonej wioski ścina drzewo, aby przetrwać mroźne dni. Akt ten ma jednak nieoczekiwane konsekwencje.- Sophie opuszcza rodzinną farmę, aby zapisać się na zajęcia przygotowawcze i odkrywa, że dostanie się na Politechnikę jest szansą na awans społeczny.- Opowieść o małżeństwie, które osiągnęło taki wiek, że zaczyna ponownie rozważać swoje wybory życiowe.- Historia młodej kobiety z ultraortodoksyjnej rodziny żydowskiej i rozwiedzionego właściciela rolnego, którzy szukają wolności.DOKUMENTY:- Twórcy próbują wyjaśnić, jak nasza niekontrolowana obsesja na punkcie obrazu zmieniła społeczne zachowania.- Justina dziedziczy po swoim byłym pracodawcy rezydencję pośrodku argentyńskich pampasów. Jest jednak jeden warunek: nigdy nie może je sprzedawać.- Serial dokumentalny o gwałcie na trzynastolatce w 1998 roku oraz wysiłkach jej matki na rzecz wymierzenia sprawiedliwości.- Emma i Eddie chcą uratować swoje małżeństwo i zakładają własne studio nagraniowe w Budapeszcie.- Pełne adrenaliny opowieść o tym, czym festiwal w Cannes stał się przez lata i co może zaoferować w przyszłości.- powieść o życiu rumuńskiej legendy tenisa Ilie Nastase, który był prawdziwym buntownikiem.- Undergroundowa społeczność wykorzystuje muzykę i sztukę, aby zwrócić na siebie uwagę całego świata podczas oblężenia Sarajewa w latach 90.Majowe nowości w HBO Max dzień po dniu (16 - 31 maja):• 16 majaHacks III, odc. 5-6Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny II, odc. 3Szczęśliwa szóstka, odc. 7-8I król rzekł: "Co za fantastyczna maszyna!"Wspomnienie miłości• 17 majaNa planie XXI, odc. 20MotelLady BirdSamarytaninZamekGaz wężyNasiono• 18 majaJerrod Carmichael: Reality Show, odc. 8We're Here IV, odc. 4• 19 majaSierra Madre: Wstęp wzbroniony, odc. 6• 20 majaAll American VI, odc. 7Uśmiechnięci przyjaciele II, odc. 3Sympatyk, odc. 6Przeklęty II, odc. 5Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XI, odc. 12• 21 majaPani sprzątająca III, odc .10Piekło na ziemi. Sprawa Veroniki, odc .1-3Stax: ‎Soulsville USA, odc. 1-4Emma i Eddie: Para przed kamerąDiuna: Część druga• 22 majaMłody Sheldon VII, odc.13-14• 23 majaHacks III, odc. 7-8Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny II, odc. 4Najlepsze drinki z Shay Mitchell, odc. 1Cannes bez tajemnic• 24 majaNa planie XXI, odc. XXIDobra osobaGhost StoryArgentyna, 1985NormalniKalevSaloumCountry to ja: Beyoncé & renesans NashvilleNasty: Więcej niż tenis• 25 majaWe're Here IV, odc. 5• 26 majaMoje przygody z Supermanem II, odc. 1-2Sierra Madre: Wstęp wzbroniony, odc. 7Gaga Chromatica Ball• 27 majaAll American VI, odc. VIIIUśmiechnięci przyjaciele II, odc. 4Sympatyk, odc. 7Przeklęty II, odc. 6• 28 majaPani sprzątająca III, odc. 11Nick & Aaron Carter: Fallen Idols, odc. 1-2• 29 majaNick & Aaron Carter: Fallen Idols, odc. 3-4Oślica• 30 majaHacks III, odc. 9Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny II, odc. 5Najlepsze drinki z Shay Mitchell, odc. 2Droga do doskonałościPocałuj przyszłośćMoviePass, MovieKrach• 31 majaNa planie XXI, odc. XXII40 lat minęłoPoczątek