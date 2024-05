Serial "Diuna: Proroctwo" jesienią w Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Opublikowano pierwszy teaser nowego serialu "Diuna: Proroctwo"

• Licząca sześc odcinków produkcja Max Original zadebiutuje jesienią 2024 na platformie Max

Serial jest osadzony w uniwersum Diuny, stworzonym przez uznanego autora Franka Herberta. Akcja rozgrywa się na 10 000 lat przed czasami Paula Atrydy. "Diuna: Proroctwo" przedstawia losy dwóch sióstr Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości. Kobiety zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit."Diuna: Proroctwo" jest inspirowany powieścią "Zgromadzenie żeńskie z Diuny", napisaną przez Briana Herberta i Kevina J. Andersona.Do obsady serialu Max "Diuna: Proroctwo" dołączyła właśnie Jessica Barden, która wcieli się w rolę młodej Valyi Harkonnen. Ambitna, uparta i silna, Valya Harkonnen marzy o przywróceniu szlacheckiego statusu swojej rodzinie. Kiedy tragedia niszczy jej plany na przyszłość, bohaterka wybiera nową drogę, która zaprowadzi ją do słynnego zgromadzenia.Pozostali członkowie obsady: Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning i Yerin Ha.Twórcy: Alison Schapker: showrunnerka i producentka wykonawcza. Diane Ademu-John: producentka wykonawcza, która współtworzyła serial. Anna Foerster: reżyserka i producentka wielu odcinków (w tym pierwszego). Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns, Jon Spaihts, Brian Herbert, Byron Merritt i Kim Herbert: producenci wykonawczy. Kevin J. Anderson, autor bestsellerów New York Timesa: współproducent.Serial jest koprodukowany przez serwis Max i Legendary Television. Legendary wyprodukowało również docenioną przez krytyków serię filmów, z których pierwsza część zdobyła sześć Oscarów.który zadebiutuje w serwisie Max już jesienią. Produkcja Max Original będzie składała się z sześciu odcinków.