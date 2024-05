Nowy serial sportowy Canal+. "Ja. Kapitan" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Osiem różnych historii i całkowicie różnych charakterów.

• Ośmiu liderów klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy opowiada o swojej piłkarskiej drodze, życiu oraz o sukcesach i porażkach, i to nie tylko tych boiskowych.

Zdjęcia do serialu były nagrywane nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Anglii, Portugalii czy Chorwacji.- podkreśla Michał Kołodziejczyk, dyrektor Canal+ Sport.Bohaterami serii są:opowiada o boreliozie, którą przeszedł. Przyznaje też, że jako Asyryjczyk jest niezwykle wierzącym człowiekiem. Erik Exposito mówi o swojej przemianie i niespełnionej sadze transferowej, która doprowadziła go do kapitańskiej opaski w Śląsku.odniesie się do nieudanej przygody w Bayernie Monachium. Cofniemy się do czasów, kiedy "Poldi" był nastolatkiem z polskimi korzeniami w Kolonii. O mistrzu świata wypowiadać się będzie m.in. jego kolega z reprezentacji Niemiec i Arsenalu - Per Mertesacker oraz były golkiper Kanonierów - Łukasz Fabiański. Nie zabraknie też planów dotyczących przyszłości Górnika i piłkarskiej emerytury.Jaki był młody, który wyjeżdżał ze Szczecina, rozpoczynając wielką karierę, w stosunku do faceta, który wrócił do Pogoni? Dziś to doświadczony piłkarz i człowiek. W pełni świadomy mężczyzna, który wygrał walkę z hazardem. O tym, jak dojrzał "Grosik" będą mówić m.in.: Robert Lewandowski, prezes PZPN Cezary Kulesza, Adam Nawałka czy Sławomir Peszko. Jeden z najlepszych piłkarzy PKO BP Ekstraklasy opowie m.in. o trudnych relacjach ze swoim byłym trenerem z tureckiego Sivassporu - Roberto Carlosie. To wszystko i sporo więcej w historii lidera Pogoni.przyszedł na świat w dzielnicy, gdzie królowały przestępczość, narkotyki i... FC Porto. Dzięki piłce dostał szansę, żeby nie kraść z głodu. Portugalczyk opowie o bolesnych relacjach z rodziną. Skonfrontuje się z faktem, że kocha go Warszawa, a nienawidzi reszta Polski. W odcinku wystąpią również jego żona i córka oraz ludzie, których spotkał na piłkarskiej drodze: słynny reprezentant Portugalii - Pepe czy znakomity trener Paulo Fonseca.wyjaśni które mistrzostwo Polski smakowało lepiej, te z Legią czy to w Piaście? Po co kiedyś pojechał 600 km na testy z Muszyny do Opalenicy? Stoper Piasta odnosi się do swojej nieudanej przygody w warszawskim klubie.jest kapitanem i liderem obrony Rakowa. Chorwat pokaże, jak wygląda jego dzień w częstochowskim klubie. Okazuje się też, że zamiast egzotycznych wakacji 29-latek woli wypoczywać w swoich rodzinnych stronach. Defensor opowie o specyfice pracy w akademii NK Osijek, której jest absolwentem. To szkółka, która jest znana na całą Chorwację.to obecnie dwukrotny reprezentant Polski. Jest też Ukraińcem i od początku wojny w tym kraju stara się pomagać, tworząc różne zbiórki charytatywne. Kapitan Jagi ma polskie korzenie. Do Jagiellonii przebijał się przez trzecioligową Legionovię. Już w Ekstraklasie miał głośny konflikt z Dominikiem Furmanem. Obaj panowie odnoszą się po latach do starego sporu. Do tego jego wzloty i upadki w Białymstoku oraz droga do historycznych wyników "Dumy Podlasia" w sezonie 2023/24.Seria "Ja. Kapitan" od 28 maja 2024 roku w serwisie Canal+ Online. Premiery kolejnych odcinków co wtorek.