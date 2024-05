TVN Pora na show. Nowy kanał w ofercie Playera

Łukasz Szewczyk

• TVN Warner Bros. Discovery stawia na kanały nowej generacji

• W sobotę (18 maja) nadawanie rozpocznie kanał TVN Pora na show

W nowy rok TVN Warner Bros. Discovery weszło z impetem, wprowadzając 15 kanałów TVN nowej generacji, dostępnych w serwisie streamingowym Player.pl. Kilka tygodni temu do pionierskiej piętnastki dołączył TVN Milionerzy. Teraz pora na kolejne słowo grupy w temacie - już w sobotę 18 maja w bibliotece Playera zadebiutuje TVN Pora na show. Podobnie jak poprzednie, będzie on dostępny wszystkich użytkowników serwisu.TVN Pora na show to kanał obowiązkowy dla wszystkich wielbicieli telewizyjnych emocji. Oferta kanału składa się z najpopularniejszych i najlepszych przedstawicieli z gatunku show i talent show. Od teraz użytkownicy Playera mogą spędzać czas przed ekranem, kibicując zmaganiom uczestników najlepszych programów rozrywkowych, m.in. "Agent Gwiazdy", "Mam Talent", "Lego Masters" czy "Masterchef Junior". Przeżyjmy to jeszcze raz z TVN Pora na Show!Nowy kanał, podobnie jak wcześniejszych 16, będzie dostarczany w ramach usługi FAST (Free Ad Supported Television), która zadebiutowała na światowym rynku streamingowym w ostatnich latach. Pod tą nazwą kryją się właśnie kanały nowej generacji, nadawane przez internet - z ramówką złożoną z popularnych treści. Usługa ta już zrewolucjonizowała przemysł rozrywkowy w USA. Kanały nowej generacji online okazały się idealnym rozwiązaniem dla widzów szukających swoich ulubionych programów czy seriali w każdej chwili i w nieograniczony sposób. Teraz takie miejsce z najlepszymi treściami jest w Playerze, a ulubione seriale i programy widzów TVN Warner Bros. Discovery, znane przede wszystkim ze stacji TVN i innych kanałów otwartych nadawcy (TTV, TVN7, Metro) są dostarczane także za pośrednictwem kanałów nowej generacji.Kanały nowej generacji (FAST) to bogactwo treści bez opłat ze strony widzów, które mogą być udostępniane i rozwijane dzięki reklamom podmienianym w technologii DAI (Dynamic Ad Insertion). Tym samym stają się kolejnym ważnym elementem biznesowym i okazją do pozyskania nowych klientów.