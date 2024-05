10 mln zł roszczeń za pomówienia przez TVP

Łukasz Szewczyk

Niemal 10 milionów złotych - to suma roszczeń spraw przeciwko Telewizji Polskiej za materiały wyemitowane w latach 2016-2023 z powództwa osób i instytucji o naruszenie dóbr osobistych.

Skala jest ogromna, obecnie w toku - w tym w trakcie rozmów ugodowych - jest ponad 120 spraw. Większość dotyczy okresu prezesury Jacka Kurskiego i audycji produkowanych przez Telewizyjną Agencję Informacyjną.- To cena, jaką Spółka, a de facto każdy z podatników zapłaci za szkodliwą działalność Kurskiego i propagandystów z "Wiadomości" czy "TVP Info". Za hejt i niszczenie ludzi. A przecież to tylko wyimek szkodliwej działalności, która doprowadziła do zniszczenia wizerunku Telewizji Polskiej (TVP została uznana za najmniej wiarygodną markę medialną w Polsce, z zaufaniem na poziomie niespełna 24 procent) - mówi Tomasz Sygut, dyrektor generalny TVP.Spółka w wielu sytuacjach próbuje porozumiewać się na drodze ugodowej, jednak przy obecnej sytuacji finansowej spełnienie wszystkich roszczeń majątkowych wynikających z emisji spornych materiałów jest niemożliwe.W efekcie, dbając o interes Spółki, TVP jest niejednokrotnie zmuszona do dalszego występowania w procesach i próby obniżenia przed sądem kwot składających się na roszczenia finansowe. W przeciwnym wypadku obecne władze Spółki mogłyby narazić się na zarzut działania na jej szkodę.Według wiedzy Spółki, od 20 grudnia ubiegłego roku do dnia dzisiejszego wpłynęła do sądu wyłącznie jedna sprawa o naruszenie dóbr osobistych i jest to pozew pani Joanny Kurskiej, dotyczący ujawnienia w jednej z audycji poziomu jej zarobków w TVP.