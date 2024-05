Premiera nowego serialu Canal+ "Prosta sprawa" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowa produkcja oryginalna Canal+ to wysokoadrenalinowe kino akcji twórców "Furizoy" oparte na bestsellerze Wojciecha Chmielarza.

• Serial "Prosta sprawa" debiutuje w Canal+

"Prosta sprawa" opowiada historię tajemniczego mężczyzny (Bezimiennego, w tej roli Mateusz Damięcki), który przyjeżdża do Karkonoszy, by oddać dług swojemu przyjacielowi, Prostemu (Mateusz Więcławek). Okazuje się, że chłopak ma śmiertelnie chorą córkę, na której leczenie ukradł pieniądze przygranicznej i bezwzględnej mafii. Kiedy Prosty znika, szef gangu Kazik (Piotr Adamczyk) wysyła swoich ludzi (Mateusz Kmiecik, Maciej Musiał), by za wszelką cenę odnaleźli Prostego i skradzione pieniądze. Bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. W starciu z gangsterami ryzykuje wszystko - od teraz będzie walczył o życie, własne i przyjaciół. Z pozoru "Prosta sprawa" to brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują. Czujesz? Tak pachnie wojna.W gwiazdorskiej obsadzie wystąpili: Mateusz Damięcki, Piotr Adamczyk, Mateusz Więcławek, Mateusz Kmiecik, Iza Kuna, Magdalena Wieczorek, Maciej Musiał, Krzysztof Zalewski, Weronika Humaj oraz Daniel Olbrychski i Maciej Damięcki.Serial "Prosta sprawa" od 17 maja 2024 roku w serwisie Canal+ Online oraz na antenie Canal+ Premium. Premiery odcinków co piątek.