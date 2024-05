Disney+ zapowiada kolejne sezony serialu "Szōgun"

Łukasz Szewczyk

• "Szōgun" to najchętniej oglądany serialem FX w historii na podstawie globalnej liczby godzin odtwarzania produkcji.

• Saga ma być kontynuowana - powstaną prawdopodobnie dwa dodatkowe sezony.

FX, Hulu i zarządcy spuścizną Jamesa Clavella pracują nad kontynuacją cieszącego się uznaniem krytyków globalnego hitu "Szōgun", rozwijając sagę o dwa dodatkowe sezony. W prace nad kontynuacją zaangażowani są kluczowi partnerzy kreatywni serialu, w tym współtwórcy, producenci wykonawczy i scenarzyści Justin Marks i Rachel Kondo, producent wykonawczy Michaela Clavell oraz gwiazda serialu i producent Hiroyuki Sanada. Termin rozpoczęcia produkcji nie jest jeszcze znany, ale prace nad stworzeniem scenariusza rozpoczną się już latem tego roku.W ciągu pierwszych dziewięciu tygodni od premiery "Szōgun" stał się najchętniej oglądanym serialem FX w historii w oparciu o globalną liczbę godzin odtworzeń w streamingu. Wszystkie 10 odcinków 1. sezonu, który zakończył się 23 kwietnia, są dostępne w Disney+."Szōgun" to oryginalna adaptacja bestsellerowej powieści Jamesa Clavella. Akcja rozgrywa się w Japonii w 1600 roku, u progu wojny domowej, która zdefiniuje nadchodzące stulecie. Producent Hiroyuki Sanada występuje w serialu jako Lord Yoshii Toranaga, który walczy o życie, gdy jego wrogowie z Rady Regentów jednoczą się przeciwko niemu. Kiedy tajemniczy europejski statek zostaje znaleziony w okolicy wioski rybackiej, jego angielski pilot John Blackthorne (Cosmo Jarvis) dzieli się informacjami, które mogą pomóc Toranadze zdobyć przewagę i zniszczyć potężne wpływy wrogów Blackthorne'a - księży jezuitów i portugalskich kupców. Losy Toranagi i Blackthorne'a stają się nierozerwalnie związane z tłumaczką Todą Mariko (Anna Sawai) - tajemniczą chrześcijańską szlachcianką i ostatnią ze zhańbionego rodu. Służąc swojemu panu w tym napiętym krajobrazie politycznym, Mariko musi pogodzić rozwijającą się relację z Blackthorne'em z oddaniem wierze, która ją uratowała, i zobowiązaniem wobec zmarłego ojca."Szōgun" wyróżnia się japońską obsadą, niespotykaną dotychczas w amerykańskiej produkcji, w jej skład wchodzą m.in.: Tadanobu Asano jako Kashigi Yabushige - notoryczny zdrajca i bliski sojusznik Toranagi; Hiroto Kanai jako Kashigi Omi - młody przywódca wioski rybackiej, w której znaleziono statek Blackthorne'a; Takehiro Hira jako Ishido Kazunari - potężny biurokrata, który jest głównym rywalem Toranagi; Moeka Hoshi jako Usami Fuji - wdowa, która musi znaleźć nowy cel w czasach walki swojego pana; Tokuma Nishioka jako Toda Hiromatsu - zaufany generał i najbliższy przyjaciel Toranagi; Shinnosuke Abe jako Toda Hirokatsu (Buntaro) - zazdrosny mąż Mariko; Yuki Kura jako Yoshii Nagakado - zuchwały syn Toranagi z silnym pragnieniem udowodnienia swojej wartości; Yuka Kouri jako Kiku - kurtyzana znana ze swojego kunsztu w całej Japonii; oraz Fumi Nikaido jako Ochiba no Kata - szanowana matka dziedzica, która nie cofnie się przed niczym, by położyć kres Toranadze i jego zagrożeniu dla władzy jej syna."Szōgun" został stworzony dla telewizji przez Rachel Kondo oraz Justina Marksa, który pełni również funkcję showrunnera oraz producenta wykonawczego obok Michaeli Clavell, Edwarda L. McDonnella, Michaela De Luca i Rachel Kondo. Serial jest produkowany przez FX Productions.