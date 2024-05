Nowy sezon "Yellowstone" w listopadzie w SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

• "Yellowstone", produkcja MTV Entertainment Studios oraz 101 Studios, powróci już

w listopadzie z sezonem 5B, który będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime

Serwis SkyShowtime ogłosił, że światowy hit "Yellowstone" jest w produkcji. Realizowany przez MTV Entertainment Studios oraz 101 Studios serial wszedł w fazę zdjęć kręconych w stanie Montana. Jak zapowiadano, tytuł ma pojawić się na platformie jeszcze w listopadzie tego roku."Yellowstone" to kronika rodziny Duttonów, posiadaczy największego ranczo w Stanach Zjednoczonych. Pośród zmiennych sojuszy, niewyjaśnionych morderstw, zadanych ran i ciężko wypracowanego szacunku, właściciele są w konflikcie z przygranicznymi sąsiadami - rozrastającym się miastem, rezerwatem Indian oraz pierwszym parkiem narodowym Ameryki.Serial to dzieło nominowanego do Oscara scenarzysty Taylora Sheridana oraz Johna Linsona. Producentami wykonawczymi są m.in.: John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay, Michael Friedman, Christina Voros, a także Keith Cox.Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.