Jan Rybicki na stałe dołącza do redakcji Weekend.Gazeta.pl

Łukasz Szewczyk

• Jan Rybicki, zwycięzca pierwszej edycji konkursu "Polska Stories", na stałe dołącza do zespołu serwisu Weekend.Gazeta.pl.

• Wcześniej, w ramach projektu dedykowanego młodym reporterom i reporterkom, brał udział w warsztatach prowadzonych przez Olgę Gitkiewicz oraz opublikował swój finałowy reportaż na łamach Weekend.Gazeta.pl.

"Polska Stories" to unikatowy program w polskich mediach dedykowany młodym reportażystom i reportażystkom, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie. Podczas dwóch edycji finaliści przez osiem miesięcy pracowali nad reportażami, które następnie zostały opublikowane na łamach serwisu Gazeta.pl. Dotychczasowe edycje były prowadzone przez wielokrotnie nagradzaną reportażystkę - Olgę Gitkiewicz. Każdorazowo w dwóch etapach rekrutacji wyróżniono dziesięciu autorów. Każdy z nich napisał reportaż, który następnie został opublikowany na portalu Gazeta.pl. Spośród dziesięciu tekstów komisja wybierała ten najlepszy.W pierwszej edycji był to reportaż Jana Rybickiego o młodej piłkarce i jej drodze do Ekstraligi oraz o regułach rządzących kobiecym sportem .Jan Rybicki jest laureatem pierwszej edycji programu "Polska Stories". Od maja br. współpracuje na stałe z redakcją Weekend.Gazeta.pl. Wcześniej publikował swoje reportaże m.in. w "Dużym Formacie" i "Tygodniku Powszechnym".