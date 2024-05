Kim są słuchacze podcastów?

Łukasz Szewczyk

• W Polsce przynajmniej raz w miesiącu słucha podcastów blisko 9,8 mln osób, co oznacza rok do roku wzrost o 1,6 mln odbiorców. Kim są?

• Internetowe audycje na żądanie trafiają częściej do kobiet niż mężczyzn, mieszkańców miast i osób lepiej wykształconych. Wnioski z ostatniej części raportu "Słuchacz podcastów w Polsce 2023" przygotowanego przez analityków Grupy Eurozet we współpracy z Publicis Groupe

Wyniki raportu "Słuchacz podcastów w Polsce 2023"

"Słuchacz podcastów w Polsce 2023" to największe tego typu badanie w Polsce przeprowadzane nieprzerwanie od 2019 roku. Opiera się na szerokiej próbie ponad 8 tys. internautów w wieku 15+. Pozwala obserwować rozwój i przemiany w badanym obszarze mediów. Ostatnia część raportu dotyczy struktury demograficznej odbiorców podcastów.- podsumowuje Michał Dobrzański, zastępca dyrektora działu badań i analiz ds. analityki i raportowania Grupy Eurozet.Najliczniejszą grupę słuchaczy internetowych treści audio stanowią osoby w wieku powyżej 35 lat. To aż 62 proc. wszystkich odbiorców. Grupa ta zwiększyła się o 3,9 pproc. w porównaniu do wyników z roku ubiegłego. Kolejną grupą są odbiorcy mający od 25 do 34 lat. To 23 proc. badanych. Jest ich o 0,7 pproc. mniej jak w 2022 roku. Spadek o 3,2 pproc. rok do roku odnotowano w gronie najmłodszych słuchaczy w wieku od 15 do 24 lat. Obecnie stanowią oni 16 proc. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła istotna zmiana w strukturze wiekowej odbiorców podcastów. Wyraźnie zmniejszył się odsetek ludzi młodych, a ich miejsce zajęły osoby w średnim wieku i starsze. Ten fakt powinni docenić reklamodawcy, którzy chcą dotrzeć ze swoimi przekazami do osób ustatkowanych i lepiej zarabiających.Podcastów chętniej słuchają kobiety niż mężczyźni (54 proc. vs 46 proc.). To taki sam rozkład, jaki wyszedł w badaniu za rok 2022.Jakim wykształceniem legitymują się słuchacze podcastów w Polsce? Prawie 9 na 10 z nich ma minimum średnie wykształcenie, a blisko połowa - dyplom wyższej uczelni. Najmniej posiada wykształcenie podstawowe - 5 proc. i zawodowe 9 proc.29 proc. odbiorców treści audio na żądanie to właściciele firm, prezesi, dyrektorzy, pracownicy umysłowi lub osoby wykonujące wolne zawody. Słuchacze podcastów są w zdecydowanej większości mieszkańcami miast - 33 proc. respondentów zamieszkuje miasta do 99 tysięcy, 17 proc. - od 100 do 500 tysięcy, a 13 proc. - powyżej 500 tys. W tej ostatniej grupie rok do roku odnotowano wzrost o 1,9 pproc. Internetowe treści audio są słuchane również na obszarach wiejskich - zamieszkuje je 37% słuchaczy. Warto zaznaczyć, że połowa z nich to obszary wokół aglomeracji miejskich.Słuchacze podcastów to osoby o licznych i szerokich zainteresowaniach. Aż 75 proc. z nich określa siebie jako osoby, które lubią zdobywać nowe doświadczenia, 72 proc. jako chcące odżywiać się zdrowiej, 68 proc. - ceni sobie podróżowanie, a 61 proc. - stosuje suplementy diety, witaminy czy minerały. Ponad połowa posiada oszczędności, jest zainteresowana nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, ale też poszerzaniem wiedzy o inwestowaniu i oszczędzaniu.