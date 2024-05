Beka z bikini reality show w serialu "Algorytm miłości". Cały sezon w Canal+ Online (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Jak absurdalnymi czelendżami i seksem pod okiem kamer radzą sobie uczestnicy "Algorytmu miłości"

• Wszystkie odcinki nowej produkcji już dostępne w Canal+ Online,

"Algorytm miłości" to odważna, bezkompromisowa parodia programów bikini reality show. Płomienne relacje. Atrakcyjni single. Gra o miłość i wielkie pieniądze. Absurdalne wyzwania.Kilkunastu uczestników podejmuje się udziału w programie "Algorytm miłości". Show miało być kręcone w słonecznej Hiszpanii, jednak ze względu na skandal z poprzedniego sezonu i ograniczenia budżetowe zamiast zagranicznych plaż czeka na nich willa pod Warszawą.Miała być tropikalna wyspa, ale skończyło się na willi pod Warszawą. Ten wyjątkowy serial jest beką z bikini reality show. Wśród nich, w roli prowadzącego show -- Michał Czernecki (fenomenalny Zbyszek z "Emigracji XD").Śmierć, ślub, abstynencja seksualna i wzmożona aktywność, nagłe zwroty akcji - to czeka widzów nowej produkcji. Dziewięcioro uczestników serialowego bikini show zmierzy się ze swoimi głęboko skrywanymi uczuciami, lękami oraz własnymi granicami (bądź ich brakiem) i być może zdobędą towarzysza życia, popularność i niezłą kasę. Będzie groteskowo, kontrowersyjnie, a nawet perwersyjnie. Zawsze z dużym dystansem do prawdziwego reality.W produkcji wystąpili m.in.: Michał Czernecki, Helena Englert, Wiktoria Gąsiewska, Jakub Sasak, Małgorzata Socha, Karol Dziuba, Mateusz Dymidziuk, Katarzyna Gałązka, Adam Zdrójkowski, Aleksander Kaleta, Waleria Gorobets, Pola Błasik, Kamil Piotrowski, Emilia Walus, Beata Ścibakówna, Dorota Chotecka, Katarzyna Borkowska, Ewa Gawryluk, Jasper Sołtysiewicz, Weronika Malik oraz Filip Lipiecki. Nie zabrakło również znanych influencerów, m.in. Marty Rentel i Grzegorza Milewskiego.Za reżyserię serialu odpowiada duet Michał Tylka i Alek Pietrzak, za scenariusz Łukasz Sychowicz, Mateusz Płocha, Mateusz Zimnowodzki i Marek Baranowski (odpowiedzialni za "The Office PL" oraz "Kiedy Ślub"), a za produkcję odpowiada Beata Ryczkowska i Filip Bałdyga z Canal+ oraz Dorota Kośmicka i Jan Kępiński z Jake Vision DGA.Wszystkie odcinki serialu "Algorytm miłości" już dostępne (od 22 maja 2024 roku) w serwisie Canal+ Online