Filmowa podróż w Kino Polska. Nowy cykl "Kino pokoleń"

Łukasz Szewczyk

• Kino Polska startuje z cyklem "Kino pokoleń", będącym prawdziwą gratką dla kinomaniaków

• Od 9 do 30 czerwca, w każdą niedzielę, stacja zabierze widzów w podróż dzięki filmom, które inspirowały, trzymały w napięciu, bawiły i poruszały na przestrzeni lat

"Fuks" / Fot. materiały prasowe

Kino Polska to telewizja, która niezmiennie od 20 lat prezentuje filmy, które poruszają i dostarczają wielu emocji widzom w każdym wieku. Zarówno Ci starsi, jak i nieco młodsi znajdą tu dla siebie ciekawe propozycje filmowe. Aby połączyć przed ekranami różne generacje, powstał wyjątkowy cykl "Kino pokoleń", w którym stacja przypomni wybrane tytuły z lat 80., 90., jak również współczesne produkcje. Cykl powstał z myślą o tych, dla których filmy stanowią nie tylko źródło rozrywki, ale także moment na refleksję i wspomnienia. Na "Kino pokoleń" składają się cztery czerwcowe weekendy, każdy dedykowany innemu okresowi: "Od lat 80. do dziś", "Lata 80.", "Lata 90'." i "Kino współczesne". Kino Polska zaprasza wszystkich na fascynującą podróż przez historię polskiego kina.W ramach cyklu "Kino Pokoleń", jako pierwszy w niedzielę 9 czerwca na kanale Kino Polska pojawi się autorski przegląd filmów pod nazwą "Od lat 80. do dziś". W podróży przez trzy dekady polskiego kina, niedzielne popołudnie warto zarezerwować na jedną z najpopularniejszych polskich komedii[ w reżyserii Janusza Majewskiego i w wybitnej obsadzie aktorskiej. Film ukazuje poczynania żołnierzy w garnizonie w małej węgierskiej miejscowości, gdzie dni upływają na lenistwie, a noce na pijaństwie. Jednak pewnego dnia przybywa do nich nowy zastępca dowódcy, który będzie próbował dotychczasowe przyzwyczajenia żołnierzy wywrócić do góry nogami. Czy uda mu się podporządkować sobie grupę zuchwałych wojskowych? Odpowiedź już 9 czerwca o godzinie 16:40 na kanale Kino Polska.Z kolei wieczorem, o godz. 20:00, Kino Polska zaprasza na komedię sensacyjną, opowiadającą historię Aleksa - w tej roli Maciej Struhr, który kończy właśnie osiemnaście lat. Swoje urodziny postanawia obchodzić w dość oryginalny sposób, bo podkładając bombę, kradnąc samochód i przyczyniając się do rozbicia dwóch ścigających go radiowozów. Okazuje się, że jest to część jego planu, dzięki któremu chce się zemścić na znanym biznesmenie.Na zakończenie weekendu, Kino Polska przygotowało prowokacyjny dramat sensacyjny Władysława Pasikowskiego -. Franz Maurer (Bogusław Linda) i grupa jego kolegów z SB zostają poddani weryfikacji i przeniesieni do służby w policji. W trakcie jednej z akcji, ginie trzech z nich. Jak się okazuje, gra toczy się o wyższą stawkę niż tylko kradzione samochody...Kolejna niedziela (16 czerwca) w Kino Polska upłynie pod hasłem produkcji z lat 80. Na ekranie królować będą między innymi komedie obyczajowe obnażające absurdy peerelowskiej rzeczywistości, ukazujące miłosne i nieraz szalone przygody, jak również wciągające kryminalno-sensacyjne obrazy i dramaty ludzkich historii. Wśród nich znajdą się takie tytuły jakczyKultowe filmy z lat 90., które bawią do dziś, pojawią się na antenie Kino Polska 23 czerwca. Tu również na widzów czekać będzie szereg ciekawych produkcji, w których będzie można przebierać.czy ponadczasowy, to tylko kilka z wybranych propozycji.Z kolei ostatni weekend czerwca dedykowany będzie kinu współczesnemu, do którego zaproszą m.in. Magdalena Różczka w, Marta Mazurek i Michalina Olszańska wczy Julia Wieniawa w horrorze. Będzie to idealny moment żeby nadrobić zaległości z wielkiego ekranu.