Roland-Garros na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Od niedzieli (26 maja) oczy fanów tenisa skierowane będą na Paryż, gdzie na kortach im. Rolanda Garrosa rozegrany zostanie drugi turniej Wielkiego Szlema w tym roku.

• Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2, a każdy mecz na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Paryż to szczególne miejsce dla polskich kibiców tenisa. To tu w 2020 roku Iga Świątek po raz pierwszy wygrała turniej Wielkiego Szlema. Wielki sukces powtórzyła w 2022 i 2023 roku, pokazując, że na paryskiej mączce nie ma sobie równych. Do tegorocznego turnieju w stolicy Francji Iga Świątek przystępuje jako liderka rankingu WTA, po wspaniałych zwycięstwach w Madrycie i Rzymie. Na kortach im. Rolanda Garros zobaczymy również Huberta Hurkacza, Magdę Linette, Magdalenę Fręch, czy Jana Zielińskiego. Nie zabraknie także wielkich gwiazd światowego tenisa na czele z Novakiem Djokoviciem, Rafaelem Nadalem, Aryną Sabalenką i Eleną Rybakiną. Kibice mogą się więc szykować na wielkie, tenisowe emocje na antenach Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.Eurosport 1 i Eurosport 2 pokażą najważniejsze mecze Roland-Garros, w tym finały zaplanowane na 8 i 9 czerwca. Każde spotkanie dostępne będzie na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze. Turniej skomentują specjaliści: Lech Sidor, Karol Stopa, Justyna Kostyra, Anna Niemiec, Dawid Olejniczak, Marek Furjan, Maciej Synówka, Witold Domański, Dawid Celt, Maciej Łuczak, Tomasz Wolfke, Radosław Szymanik i Tomasz Smokowski. Wysłannikiem TVN WBD w Paryżu będzie Paweł Kuwik. Studia towarzyszące najważniejszym meczom prowadził będzie Piotr Karpiński, którego gośćmi będą m.in. Paula Kania, Dawid Celt i Maciej Synówka.Tegoroczny Roland-Garros jest szczególny także dlatego, że to właśnie na tych kortach rozegrany zostanie turniej olimpijski.