Startuje Polsat Hit Festiwal 2024. Przeboje roku i jubileusze

• Polsat tradycyjnie rozpoczyna telewizyjny sezon muzycznych festiwali

• Startuje Polsat Hit Festiwal 2024

Muzyczny festiwal Polsatu w Sopocie startuje w nowej odsłonie - zmienia logo oraz oprawę graficzną. Zmieni się też nazwa. Od teraz organizowane tradycyjnie w przedostatni weekend maja muzyczne wydarzenie Telewizji Polsat to Polsat Hit Festiwal. W tym roku impreza potrwa dwa dni.Muzyczny festiwal Polsatu rozpocznie koncert(godz. 20.00). W wydarzeniu wraz ze świętującymi jubileusz członkami znanego zespołu "na góralską nutę" zaśpiewają m.in.: Kuba Badach, Enej, Gromee, Kamil Bednarek i Piotr Cugowski. Słynna grupa muzyczna wystąpi ze swoimi największymi przebojami, podsumowującymi ćwierćwiecze istnienia, jak "Ściernisko", "Crazy is My Life" czy "Słodycze".Z kolei w koncercie(piątek, godz. 21.35) udział wezmą artyści, których piosenki w 2023 roku królowały we wszystkich rozgłośniach radiowych. Wystąpią m.in. Doda & Smolasty z utworem "Nim zajdzie słońce", Margaret z "Tańcz głupia", Dawid Kwiatkowski z hitem "Café de Paris", Roksana Węgiel z przebojem "Miasto" oraz Oskar Cyms, Lanberry&Tribbs i Natalia Zastępa. Dodatkowo podczas koncertu belgijski piosenkarz Danzel będzie świętował 20-lecie powstania swojego hitu "Pump It Up".Pierwszy dzień zakończy koncert(godz. 22.45). Na sopockiej scenie Andrzej Piaseczny, będzie obchodził 30-lecie działalności scenicznej wraz ze swoimi gośćmi: Mattem Duskiem i Kubą Badachem. Razem wykonają niezapomniane przeboje artysty, takie jak: "Prawie do nieba", "Niecierpliwi", "Imię deszczu", a także tytułowe "Chodź, przytul, przebacz".Drugiego dnia festiwal odbywający się w Operze Leśnej w Sopocie inauguruje koncert(20.00), będący sentymentalną podróżą w przeszłość. Jest on poświęcony artystom, których kariery rozpoczęły się od występów w Telewizji Polsat. Wśród nich są: Ania Dąbrowska, Krzysztof Zalewski i Kuba Badach oraz członkowie zespołów Afromental, Zakopower i Enej, który zwyciężył w programie "Must be the Music. Tylko muzyka".Następnie(godz. 21.30). Na scenie wystąpią ci spośród polskich artystów, których albumy i single w ostatnim czasie osiągnęły status diamentowych. Na deskach sopockiego amfiteatru zaśpiewają więc m.in.: Smolasty, Blanka, Skolim i Malik Montana.(22.20). Swój jubileusz 45-lecia działalności artystycznej świętuje najbardziej znana polska piosenkarka i kompozytorka piosenek skierowanych do dzieci i młodzieży, Majka Jeżowska. W Sopocie zaprezentuje je w specjalnym rockowym wydaniu. Pojawią się takie przeboje, jak: "Najpiękniejsza w klasie", "Wszystkie dzieci nasze są" czy "A ja wolę moją mamę".(23.05). Zwieńczeniem Polsat Hit Festiwal jest koncert z udziałem najmłodszej generacji artystów. Natalia i Paulina Przybysz, Wiktor Dyduła, Dawid Tyszkowski i inni wykonawcy zaśpiewają największe hity Zbigniewa Wodeckiego, m.in.: "Chałupy welcome to", "Rzuć to wszystko co złe", "Zacznij od Bacha" czy "Lubię wracać tam, gdzie byłem".Wszystkie koncerty transmitowane będą na antenie telewizji Polsat.