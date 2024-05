Nowy kanał Viasat True Crime od czerwca w Polsce (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Viasat World ogłasza start nowego kanału telewizyjnego o tematyce kryminalnej.

• Kanał Viasat True Crime debiutuje na polskim rynku we współpracy z Canal+.

Grupa Viasat World nawiązała partnerstwo z międzynarodową grupą medialną Canal+, zapewniające zarówno rolę głównego nadawcy, jak i partnera technicznego nowego kanału Viasat True Crime. Start kanału zaplanowano na 6 czerwca 2024 roku.- mówi Benjamin Groocock, CEO Viasat World. -- dodaje Groocock.Programy emitowane na antenie Viasat True Crime koncentrować się będą wyłącznie na treściach kryminalnych, zarówno w produkcjach dokumentalnych opowiadających lub inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami, mrożących krew w żyłach serialach kryminalnych, jak i trzymających w napięciu reality show ukazujących walczących z przestępczością funkcjonariuszy. Kanał charakteryzować będą wyselekcjonowane produkcje prezentujące ciekawe historie, różnorodne treści i gatunki. Viasat World zapewnił również prawa do sVOD i FAST dla większości swoich premierowych treści.Widzowie Viasat True Crime będą mogli poznać kulisy niektórych z najbardziej wstrząsających i zuchwałych zbrodni współczesnego świata. Kanał prezentować będzie dramatyczne materiały archiwalne, wywiady z osobami związanymi z dochodzeniami, prokuratorami, policją, ekspertami medycyny sądowej, świadkami wydarzeń, dziennikarzami czy bliskimi i rodzinami zarówno ofiar, jak i sprawców. Widzowie będą mogli poczuć się jak uczestnicy prawdziwych śledztw i intensywnych rozpraw sądowych, ukazujących satysfakcjonującą drogę do sprawiedliwości.Viasat True Crime emitować będzie także produkcje fabularne oraz dramaty opowiadające o najgłośniejszych i najbardziej niepokojących zbrodniach. Na ekranie pojawiać się będą wielokrotnie nagradzane i zapewniające widzom dreszczyk emocji filmy i seriale w gwiazdorskiej obsadzie.W ofercie kanału znajdą się między innymi programy o sprawach z nagłówków, takie jak: "Klaun"i "Candyman" (Cineflix Rights) i "Żona psychopaty" (Abacus Media Rights), seriale true crime, w tym: "Światła, kamera, morderstwo" (Cineflix Rights) i "Mordercze śledztwa" (Cineflix Rights), programy ukazujące walczących z przestępczością funkcjonariuszy, jak: "Kłopoty w Bangkoku: tajska policja turystyczna" (Blue Ant Media), "Więzienie na antypodach" (Fred Media), a także uznane przez krytyków produkcje fabularne oparte na prawdziwych wydarzeniach, w tym "Szóste przykazanie" (Banijay Rights), "Des" (All3Media International), "Polowanie na mordercę (Banijay Rights) oraz Wąż (ITV Studios).Viasat True Crime dołączy do szerokiej oferty kanałów Viasat World, wiodącej międzynarodowej firmy medialnej, której polskie portfolio obejmuje znane kanały tematyczne Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat History i Polsat Viasat Nature, a także kanał serialowy segmentu premium Epic Drama.Od początku nadawania kanał ma być dostępny na platformach Canal+, Play/UPC oraz Orange.