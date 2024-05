Filmowy sparing w Kino TV

Łukasz Szewczyk

• "Rocky" to ikoniczna saga sportowa, która zdobyła serca widzów na całym świecie, doczekała się licznych kontynuacji i na stałe zapisała na kartach historii popkultury.

• Pierwsze cztery filmy z serii "Rocky" pojawią się na antenie Kino TV we wszystkie czerwcowe środy

Filadelfia. Rocky Balboa (Sylvester Stallone) to walczący o przetrwanie bokser, który wciąż czeka na swoją wielką szansę. Pomiędzy treningami zarabia na życie jako windykator długów dla lokalnego gangstera, z trudem utrzymując się na powierzchni. Pewnego dnia w mieście pojawia się mistrz wagi ciężkiej, Apollo Creed (Carl Weathers). Jego menedżerowie chcą zorganizować pokazową walkę między championem a początkującym bokserem. Spotkanie to reklamowane jest jako szansa dla nowicjusza, który dzięki pojedynkowi z mistrzem zyska sławę i trafi w poczet najlepszych pięściarzy w kraju. Tak naprawdę walka jest ustawiona i ma zapewnić Creedowi łatwe zwycięstwo. Zrządzenie losu sprawia, że to właśnie Rocky przykuwa uwagę organizatorów wydarzenia. Nikt jednak nie mówi o tym, że tak naprawdę nie ma szansy na pokonanie Creeda. Nieświadomy niczego bokser uznaje pojedynek za swoją ostatnią szansę na wyjście z cienia i stawia wszystko na jedną kartę.Filmowy Rocky Balboa stał się ikoną siły, determinacji i nieustępliwości. Jego historia jako mało znanego boksera, który otrzymuje ostatnią szansę na sukces, zdobyła serca widzów na całym świecie. Film ukazuje nie tylko walkę w ringu, ale również osobiste dążenie do celui pokonywanie własnych ograniczeń. Równie ciekawa historia walki z przeciwnościami losu odbyła się za kulisami powstawania filmu. Twórca "Rocky'ego" - Sylvester Stallone - dziś ikona kina akcji, w pierwszej połowie lat 70-tych wciąż próbował przebić się do kina głównego nurtu. Miał na koncie kilka ról, nie był jednak rozpoznawalny na tyle, by móc przebierać w intratnych propozycjach. Zainspirowany prawdziwym sportowcem - Chuckiem Wepnerem, który walczył z legendarnym Muhammadem Ali, Stallone napisał własny scenariusz w zaledwie trzy dni i ruszył na podbój wytwórni filmowych z tylko jednym warunkiem: to on ma wcielić się w pięściarza. Mimo kuszących propozycji sprzedania praw do filmu, Stallone posłuchał swojej intuicji i podpisał kontrakt ze studiem MGM, które oferowało za prawa mniej pieniędzy, ale zgodziło się na obsadzenie go w głównej roli.Nieoczekiwanie niskobudżetowy "Rocky" podbił serca widzów i okazał się olbrzymim hitem. Film zarobił ponad 150 milionów dolarów i sprawił, że nieznany szerszej publiczności Stallone stał się gwiazdą. Komercyjnemu sukcesowi filmu towarzyszył również ten artystyczny: produkcja otrzymała aż dziesięć nominacji do Oscara, ostatecznie zdobywając trzy statuetki w tym tę najważniejszą - dla najlepszego filmu. Tak spektakularne wyniki nie pozostawiały twórcom wyboru, "Rocky" potrzebował kontynuacji. Tym razem Stallone nie tylko napisał scenariusz, ale również podjął się reżyserii filmu. Przez lata powstało łącznie 9 produkcji opartych na historii filadelfijskiego, leworęcznego boksera: "Rocky" (1976), "Rocky II" (1979), "Rocky III" (1982), "Rocky IV" (1985), "Rocky V" (1990) i "Rocky Balboa" (2006). Ponadto, spin-off zatytułowany "Creed: Narodziny legendy" skupił się na postaci Adonisa Creeda, syna Apollo Creeda i zapoczątkował osobną trylogię osadzoną w uniwersum "Rocky'ego"."Rocky" w 2006 roku został dodany do listy filmów National Film Registry tworzących dziedzictwo kulturalne Stanów Zjednoczonych. Mimo upływu lat, wciąż ma wyjątkowe miejsce w sercach fanów na całym świecie i to właśnie on stanowił punkt odniesienia dla produkcjio sportach walki. Ikoniczny motyw muzyczny "Gonna Fly Now" skomponowany przez nominowanego do Oscara Billa Contiego stał się nieodłącznym elementem serii filmów "Rocky". Piosenka towarzyszyła bohaterowi podczas jego treningów i stała się symbolem motywacji i determinacji, a teledyskowy montaż treningowy wyznaczył trendy filmowe na następne lata. Sprawił również, że w Filadelfii powstał zupełnie nowy zwyczaj - wzorem filmowego boksera, każdy kto odwiedza miasto, musi wbiec na szczyt wysokich schodów Muzeum Sztuki Współczesnej. Seria "Rocky" to też niezapomniane pojedynki w ringu. Widowiskowe walki na pięści obfitują w krew, pot i łzy: jeszcze żaden film tak naturalistycznie nie ukazywał obrażeń i nie oddawał hołdu wytrzymałości ciała i ducha walczącego sportowca. Starcia Rocky'ego niosą za sobą ponad sportowy przekaz: są zmaganiem ze słabościami, udowadniają, do czego można dojść wytrwałością i ciężką pracą.Plan emisji w Kino TV: "Rocky I" (5 czerwca o godz. 20:00), "Rocky II" (12 czerwca o godz. 20:00), "Rocky III" (19 czerwca o godz. 20:00), "Rocky IV" (26 czerwca o godz. 20:00)