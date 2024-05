Disney+ na czerwiec. "Gwiezdne wojny: Akolita", "My mieliśmy szczęście"

Łukasz Szewczyk

• Premiery czerwca w Disney+

"Gwiezdne wojny: Akolita" w Disney+

SERIALE(od 5 czerwca). W serialu "Akolita" śledztwo w sprawie szokującej zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce z jego przeszłości (Amandla Stenberg). W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają oni mroczną ścieżką, a złowrogie siły sprawiają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje....(od 7 czerwca). Rok 1972. Karl Lagerfeld ma 38 lat i jest projektantem mody ready-to-wear, nieznanym szerszej publiczności. Kiedy na jego drodze staje Jacques de Bascher - ambitny i niefrasobliwy młody dandys - wszystko ulega zmianie. Lagerfeld postanawia zmierzyć się ze swoim przyjacielem Yves'em Saint Laurentem, geniuszem haute couture, wspieranym przez budzącego respekt Pierre'a Bergé'a. Glamour, bitwy ego, ekstrawaganckie uroczystości i niszczycielska pasja - zobacz, jak Karl Lagerfeld stał się legendą.(od 12 czerwca). W 2020 roku Rob McElhenney i Ryan Reynolds wspólnymi siłami kupili grający w piątej lidze klub piłkarski Wrexham w nadziei, że stworzą historię sukcesu, której wszyscy będą kibicować. Świat to dostrzegł, a w zespole zaszły zmiany. Po piętnastu bolesnych sezonach w National League klub w końcu awansował z powrotem do English Football League. Czy Wrexham AFC sprosta nowym wyzwaniom i sięgnie po kolejne sukcesy?Po szokującym finale poprzedniego sezonu, nowa odsłona(od 14 czerwca) rozpoczyna się w momencie, gdy elitarny zespół profilerów FBI bada śmiertelną tajemnicę GOLD STAR. W miarę odkrywania spisku, jednostka BAU napotyka nieoczekiwane komplikacje - seryjny morderca Elias Voit negocjuje umowę, która przenosi go do aresztu federalnego na własnym podwórku BAU. Zespół staje w obliczu największego jak dotąd zagrożenia, a jego konsekwencje będą poważne.Oparta na bestsellerze New York Timesa autorstwa Georgii Hunter, adaptacja powieści(od 19 czerwca) to miniserial inspirowany niesamowitą, choć prawdziwą, historią pewnej rozdzielonej na początku II wojny światowej żydowskiej rodziny. Fabuła podąża za nimi przez kontynenty, a bohaterowie, robiąc wszystko, co w ich mocy, starają się przetrwać i ponownie ze sobą zjednoczyć. "My mieliśmy szczęście" jest świadectwem tego, jak w obliczu najmroczniejszych chwil XX wieku ludzki duch może nie tylko przetrwać, lecz nawet rozkwitnąć. Serial jest hołdem dla triumfu nadziei i miłości, które przezwyciężają wszelkie przeciwności losu.(od 29 czerwca) to międzynarodowy thriller szpiegowski, ukazujący zaskakującą i napiętą relację między dwiema kobietami, które w drodze ze Stambułu do Paryża i Londynu grają w zabójczą grę prawdy i kłamstw. Jedna z nich ma sekret, a druga misję jego ujawnienia, nim zginą tysiące ludzi. W tle kontrolerzy misji z amerykańskiej CIA i francuskiej DGSE z trudem pokonują dzielące ich różnice i współpracują, aby zapobiec potencjalnej katastrofie, zanim będzie za późno.FILM(od 25 czerwca). Historia pionierki znanej na całym świecie pod inicjałami DVF. Dziecko ocalałej z Holokaustu, księżniczka z małżeństwa i założycielka marki modowej. Film zawiera wywiady z Oprah Winfrey, Markiem Jacobsem, Hillary Rodham Clinton i nie tylko.Pozostałe premiery miesiąca to m.in.(od 4 czerwca),(od 5 czerwca),(od 5 czerwca),(od 7 czerwca),(od 26 czerwca),(od 27 czerwca).