Prime Video na czerwiec. "The Boys 4", "Jestem Celine Dion", "Moja Lady Jane"

Łukasz Szewczyk

• Hity czerwca Prime Video

(od 13 czerwca). W czwartym sezonie świat znajduje się na skraju upadku. Mimo panowania Homelandera, który umacnia swoją władzę, Victoria Neuman zbliża się do zdobycia fotela w Białym Domu. Butcher, któremu zostało tylko kilka miesięcy życia, stracił syna Becci oraz stanowisko lidera Boysów. Reszta zespołu ma dość jego kłamstw. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego bohaterowie muszą znaleźć sposób na współpracę i uratowanie świata, zanim będzie za późno.(od 20 czerwca) to intymny dokument, w którym widzowie mogą śledzić ostatnie 12 dni wyjątkowej kariery Rogera Federera. Film początkowo miał być pamiątką tylko dla samego tenisisty, a nagrania nigdy nie planowano udostępnić publicznie. Twórcom udało się uchwycić Federera w jego najbardziej bezbronnych i szczerych momentach, gdy żegnał się z grą oraz fanami, którzy byli z nim przez ostatnie dwie dekady. W filmie zobaczymy też wywiady z legendarnymi rywalami, ale też prywatnie bliskimi przyjaciółmi Rogera, m.in. z Rafaelem Nadalem, Novakiem Djokovićem czy Andym Murrayem. Rozmowy te pokażą wyjątkową relację pomiędzy Federerem a kolegami z kortu.(od 25 czerwca). Głęboki, poruszający oraz szczery wgląd w życie prywatne ikony i supergwiazdy międzynarodowej sceny muzycznej. Film, który jest swoistym listem miłosnym do fanów, ukazuje walkę Céline Dion ze zmieniającą jej życie chorobą. Ten inspirujący dokument podkreśla rolę muzyki, która od zawsze była przewodnikiem artystki, a także niezłomność jej ducha.(od 27 czerwca). Inspirowany powieścią o tym samym tytule serial opowiada historię rodziny królewskiej Anglii, w której syn króla Henryka VIII, Edward, nie umiera na gruźlicę, a Lady Jane Grey oraz jej mąż Guildford nie zostają ścięci na szubienicy. Błyskotliwa Jane niespodziewanie zostaje królową Anglii, tym samym stając się celem złoczyńców dążących do zdobycia nie tylko jej korony, ale i głowy. My Lady Jane to epicka opowieść o prawdziwej miłości i wielkiej przygodzie, w której Lady Jane musi uratować zarówno siebie, jak i królestwo.