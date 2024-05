Netflix na czerwiec. "Spadek", "Sprawa rodzinna", "Weteranka", "Bridgertonowie 3"

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na czerwiec 2024

Maciej Stuhr w nowym filmie Netflixa "Spadek" / Fot. Netflix

Netflix - wykaz premier na czerwiec 2024 roku:

Wydarzeniem czerwca w Netflxie będzie premiera polskiej komedii(od 19 czerwca). Kiedy ekscentryczny wynalazca i emerytowany prowadzący teleturniej nagle umiera, rodzina kłócących się osobliwości gromadzi się z nadzieją na odziedziczenie jego fortuny.W rolach członków rodziny wystąpią m.in. Maciej Stuhr, Joanna Trzepiecińska oraz Mateusz Król. Więcej o filmie informowaliśmy TUTAJ Wraca(od 12 czerwca). Od upiornych dinozaurów po piekielne ogary -- egzorcysta Bogdan Boner stanie do walki z każdą siłą nieczystą. O ile będzie mógł sobie przy tym golnąć.Dodatkowo, wśród polskich premier na licencji filmy(od 1 czerwca) oraz(od 12 czerwca).SERIAL(d 6 czerwca). W ostatniej części Gus i przyjaciele wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż w nadziei znalezienia leku na Zarazę - i poznania ostatecznej prawdy o hybrydach.(od 13 czerwca). Nowe pokolenie debiutantek usiłuje wyrobić sobie pozycję w wyższych sferach, a niepozorna dama z podwójną tożsamością znajduje sens życia wśród sekretów i niespodzianek.(od 13 czerwca). Tajlandia, lata 70. XX w. Dermatolog nieoczekiwanie doprowadza do masowego seksualnego przebudzenia, gdy debiutuje jako przełamujący tabu felietonista Doktor Orgazm.(od 21 czerwca). Kiedy jej ojciec zostaje zamordowany, a na jaw wychodzi jego podwójne życie, prawniczka szuka zemsty, infiltrując kartel narkotykowy i zbliżając się do jego przywódcy.(od 21 czerwca). Leia Forman powraca do piwnicy dziadków z przyjaciółmi z Point Place. Nadchodzą wakacje, a z nimi nowe związki, rozstania i masa kłopotów.FILM(od 4 czerwca). Gdy babcia zakochuje się w zuchwałym absztyfikancie mającym podejrzane zamiary, jej rodzina opracowuje plan, aby ocalić życie kobiety -- i swój spadek.(od 6 czerwca). Czas na wielkie starcie! Najtwardsi zawodnicy z seriali "Baki Hanma" i "Kengan Ashura" rywalizują w brutalnym crossoverze dwóch produkcji dla fanów sztuk walki.(od 14 czerwca). Gdy Tokio zaczynają zagrażać ogromne potwory, znany sportowiec niechętnie wraca do domu, aby przejąć od ojca obowiązki Ultramana - i zostać legendarnym bohaterem.(od 21 czerwca). Komandoska (Jessica Alba) wraca do rodzinnego miasta po nagłym odejściu ojca i wchodzi w zatarg z brutalnym gangiem, gdy zaczyna zadawać pytania o jego śmierć.(od 28 czerwca). Młoda kobieta (Joey King) ma nie lada kłopot, gdy jej matka (Nicole Kidman) zaczyna romansować z jej szefem, który jest znanym aktorem (Zack Efron).(od 28 czerwca). Po ucieczce twarzy Bengu Beauty członkowie rodziny stają do walki o kontrolę nad imperium kosmetycznym i własną przyszłość.DOKUMENT(od 5 czerwca). Ten porywający serial dokumentalny opowiada o drodze do władzy i rządach Adolfa Hitlera oraz nazistów -- od przedwojnia aż po Holokaust i procesy norymberskie.(od 11 czerwca). 110. edycja Tour de France obfituje w emocje - w elektryzującym wyścigu w 2023 roku zespoły zostają przetasowane, faworyci tracą formę, a rywali przybywa.(od 18 czerwca). W tym zabawnym i szczerym dokumencie komicy i komiczki LGBTQ+, w tym Lily Tomlin, Wanda Sykes, Suzy Eddie Izzard, Rosie O'Donnell, Scott Thompson i Margaret Cho, opowiadają, jak zmieniają świat -- każdym swoim żartem.(od• od 3 czerwcaLittle Baby Bum: Czas na muzykę: Sezon 2• od 4 czerwcaSpadek za wszelką cenęJo Koy: Live from Brooklyn• od 5 czerwcaRekiny w SekwanieHitler i naziści: Sąd nad złemJak okraść bank• od 6 czerwcaKübra: Sezon 2Łasuch: Sezon 3BasmaNelma Kodama: Królowa brudnych pieniędzyRafa Márquez: El CapitánBaki Hanma kontra Kengan Ashura• od 7 czerwcaHierarchiaDoskonale dopasowani: Sezon 2• od 11 czerwcaKeith Robinson: Different StrokesTour de France: W sercu peletonu: Sezon 2• od 12 czerwcaMojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać - zaprasza David Letterman: Sezon 5Bogdan Boner: Egzorcysta: Sezon 5Goldin: Raj kolekcjonerów: Sezon 2Tajemnice terakotowych wojowników• od 13 czerwcaDoktor OrgazmBridgertonowie: Sezon 3 - część 2• od 14 czerwcaJoko Anwar: Koszmary i sny na jawieUltraman: Rising• od 15 czerwcaPanna Dzień i Noc• od 18 czerwcaBadacze tajemnicPoza schematem: Rewolucja komediowa• od 19 czerwcaCzarna BarbieSpadekMiłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 4• od 20 czerwcaUlubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas CowboysBracia po latach• od 21 czerwcaGangi GalicjiThe Victims' Game: Sezon 2Weteranka• od 22 czerwcaRising Impact• od 25 czerwcaKaulitz i Kaulitz• od 26 czerwcaKoszmarny lokator: Sezon 2• od 27 czerwcaRóżowe lata 90.: Część 2Coraz bliżejAkademia Jednorożców: Rozdział 2• od 28 czerwcaÒlòtūré: PodróżPodbić ManhattanPiękna i zemsta: Sezon 2Kret: Sezon 2, Odc. 1-5Sprawa rodzinnaTYTUŁY NA LICENCJI:Za duży na bajki 2 (1/6/2024)Truskawkowe Ciastko i wakacje w Truskawkowie (od 1 czerwca)Ofelia (od 1 czerwca)Real Steel (od 1 czerwca)300 (od 1 czerwca)Chucky: Sezon 1 (od 1 czerwca)Szpital New Amsterdam: Sezon 4 (od 1 czerwca)Magic Mike: Ostatni Taniec (od 2 czerwca)Monster High: Sezon 1 (od 3 czerwca)Bullet Train (od 9 czerwca)Zaproszenie (od 11 czerwca)Teściowie 2 (od 12 czerwca)LEGO Friends: Następny Rozdział: Sezon 2 (od 13 czerwca)Wszystkie chwyty dozwolone (od 15 czerwca)Gwiazd naszych wina (od 15 czerwca)Kolekcjoner (od 22 czerwca)