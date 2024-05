Telewizja Kino Polska w nowej odsłonie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałki (3 czerwca 2024 roku) kanał Kino Polska, dedykowany wyłącznie polskim filmom i serialom, będzie można oglądać w nowej odsłonie.

• Stacja zyska nową identyfikację wizualną i muzyczną

Już wkrótce na antenie Kino Polska pojawi się zupełnie nowa oprawa wizualna, bardziej nowoczesna i dostosowana do aktualnych trendów. Jej wprowadzenie ma na celu zarówno zachęcenie nowych widzów do odkrycia bogatego świata polskiej kinematografii, jak również mocniejsze zaakcentowanie filmowego charakteru kanału, który wpisany jest w jego DNA. Kanał zyska zarówno nową oprawę, jak również ofertę programową. Stacja zmienia się dla widzów, proponując zupełnie nową odsłonę Kino Polska, chcąc dotrzeć do młodszej publiczności. Poczynając od 9 czerwca w każdą niedziele miesiąca widzowie będą mogli oglądać specjalny cykl filmowy "Kino pokoleń", dedykowany różnym generacjom. Stacja zabierze widzów w filmową podróż przez dekady polskiego kina, poczynając od lat 80. do współczesności. Wśród propozycji filmowych znajdą się m.in. "Psy", "Zabij mnie glino", "Sztos", "Fuks", "Rozmowy kontrolowane" czy "W lesie dziś nie zaśnie nikt".W ramach nowej oprawy, Kino Polska zyskało nową paletę kolorystyczną, która odpowiada na trend popularności stylu vintage. Elementem zmienionej oprawy jest również nowy logotyp Kino Polska, w którym nazwa kanału została zachowana, zyskując odświeżony font i inną formę zapisu. Obok nazwy pojawił się też nowy sygnet, przedstawiający kadr. Nowy logotyp Kino Polska dodatkowo podkreśla filmowy charakter kanału i przypomina, że odwzorowując kadr dłońmi każdy z nas może spojrzeć na świat przez pryzmat twórcy szukającego odpowiedniego ujęcia.Wraz z odświeżonym wyglądem kanału zmieni się także jego oprawa dźwiękowa, która została dopasowana do nowocześniejszej oprawy wizualnej kanału, ale jednocześnie nawiązuje do dotychczasowego motywu muzycznego, utrzymując wśród widzów poczucie, że to dobrze znany im kanał, towarzyszący w filmowych wędrówkach. Nowa oprawa muzyczna jest uniwersalna, pasuje do różnych nastrojów, jak również gatunków filmowych, jest lekka i pozytywna. Skomponowania jej podjął się muzyk i kompozytor Szymon Wysocki.- mówi Patrycja Gałązka, Chief Marketing & Digital Officer w SPI International.Nowa oprawa audiowizualna kanału Kino Polska zostanie wsparta wizerunkowo-produktową kampanią reklamową, która startuje 3 czerwca i obejmuje media (Internet oraz prasa), autopromocję na kanałach telewizyjnych z portfolio Grupy Kino Polska oraz działania promocyjne u operatorów kablowych i satelitarnych. Kampania potrwa do końca czerwca.