Nowy dekoder Polsat Soundbox 4K z Dolby Atmos i Android TV w ofercie Polsat Box (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box wprowadził do oferty nowy, oparty o platformę Android TV dekoder Polsat Soundbox 4K.

• Urządzenie jest przystosowane do odbioru kanałów telewizyjnych zarówno przez satelitę, jak i internet, także w jakości 4K.

Dekoder Polsat Soundbox 4K został przygotowany przez Cyfrowy Polsat wspólnie z firmą Sagemcom, która we współpracy z globalną prestiżową marką audio Bang & Olufsen udoskonaliła dźwięk i zastosowała w urządzeniu technologię Dolby Atmos firmy Dolby. W efekcie Polsat Soundbox 4K zapewnia użytkownikom zaprojektowany przez inżynierów akustyki z Bang & Olufsen czysty i głęboki dźwięk immersyjny Dolby Atmos, pochodzący aż z 4 wbudowanych głośników.Dekoder obsługuje komendy głosowe poprzez pilota Bluetooth oraz standard komunikacji Wi-Fi 6 (2,4 GHz i 5 GHz), który pozwala uzyskać niedostępną do tej pory przepustowość. Dzięki platformie Android TV daje łatwy dostęp do sklepu Google Play, a w nim m. in. serwisów wideo, np. Polsat Box Go, HBO Max, Disney+ czy YouTube. Wbudowany Chromecast umożliwia łatwe, strumieniowe przesyłanie wideo i audio z telefonu lub tabletu na telewizor, a funkcje TimeShift, reStart, CatchUP i nPVR - przewijanie, pauzowanie, oglądanie od początku czy nagrywanie wybranych treści.Z dekodera polsat soundbox 4K mogą korzystać użytkownicy telewizji satelitarnej oraz kablowej IPTV (po podłączeniu go do internetu w obydwu przypadkach). Oznacza to, że kanały telewizyjne można oglądać przez satelitę albo internet, a funkcja DUO pozwala na swobodne przełączanie pomiędzy tymi technologiami w ramach tej samej oferty TV i jednej opłaty za pakiet.Dekoder polsat soundbox 4K jest dostępny w ofercie telewizji satelitarnej/kablowej IPTV ze wszystkimi pakietami ze stałym zobowiązaniem od 30 zł - za 1 zł na start, a potem 30 zł/mies. Można do niego również dobrać dodatkowe dekodery, aby korzystać z usługi Multiroom.