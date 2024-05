"Lady Love". Max kręci polski serial o królowej filmów dla dorosłych

Łukasz Szewczyk

• Platforma streamingowa Max przygotowuje pierwszą lokalną premierę oryginalną - "Lady Love".

• Serial przeniesie widzów do nieznanego im, pełnego pokus, świata branży dla dorosłych lat 70. i 80.

• Scenariusz produkcji inspirowany prawdziwymi historiami.

Trwają zdjęcia do pierwszej premiery oryginalnej pod marką Max Original - "Lady Love". Scenariusz, inspirowany prawdziwymi historiami, opowiada o losach Lucyny Lis, młodej dziewczyny z małego PRL-owskiego miasteczka, która marząc o wolności i życiu na własnych zasadach, uciekła zagranicę. W europejskiej fabryce snów lat 80. - w RFN - trafiła na okładki pism dla dorosłych i szybko stała się gwiazdą znaną pod pseudonimem "Lucy Love". Ale upór, determinacja i ambicje zmieniły bieg jej losów. W błyskawicznym tempie wyrosła z modelki magazynów i aktorki filmów erotycznych na bezkompromisową bizneswoman oraz ikonę niemieckiej popkultury lat 80. Szczególny talent do interesów oraz wyczucie potrzeb publiczności pomogły Lucynie dokonać rewolucji w branży porno. W najbardziej męskim świecie wprowadziła nowe zasady gry. Zaczęła produkować filmy pornograficzne, w których odwróciła męską dominację, stawiając w centrum akcji kobiecą przyjemność.Ale "Lady Love" to nie tylko historia bizneswoman, to również obraz kobiety szukającej miłości, która swoją drogę na szczyt musiała okupić trudnymi życiowymi wyborami, a najwyższą cenę za ten sukces zapłacili jej najbliżsi. Ci, których kochała najbardziej!"Lady Love" - serial obyczajowy z wątkiem kryminalnym przeniesie nas do przeszłości, jednocześnie opowiadając o zmieniających się realiach społecznych i politycznych. Widzowie poczują szarość głębokiego PRL-u lat 70. i 80., ale także powiew wolności i nieograniczonych możliwości niesionych przez wiatr zza granicy - z RFN-u, które po 1989 r. dotarły również do Polski.- mówi Dorota Eberhardt, dyrektorka programowa serwisu Max w Polsce.W roli tytułowej widzowie zobaczą debiutującą na pierwszym planie w serialu Annę Szymańczyk ("Znachor"). Obok niej także gwiazdę wielu zagranicznych produkcji, niemieckiego aktora Clemensa Schicka, którego polscy wielbiciele kina mogą kojarzyć z jednej z odsłon o przygodzie Jamesa Bonda, "Casino Royale". W "Lady Love" pojawią się również Lise Risom Olsen znana ze skandynawskiego filmu, laureata wielu nagród, "Bękart" oraz aktor teatralny Tobias Lange. Na ekranie towarzyszyć im będą m.in. Dorota Pomykała, Adam Woronowicz, Borys Szyc, Julian Świeżewski, Piotr Trojan, Michał Żurawski, Anna Krotoska, Stanisław Linowski, Julia Polaczek, Maciej Radel, Jacek Król i Ewelina Żak."Lady Love" to jedna z wielu realizowanych obecnie produkcji przez polski oddział Max. Sześcioodcinkowy serial zadebiutuje w serwisie już za kilka miesięcy i będzie pierwszą premierą pod marką Max Original, która trafi do serwisu.- uzupełnia Dorota Eberhardt.Serial "Lady Love" jest przygotowywany dla platformy Max przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Pomysłodawcami serialu są Mikołaj Wit i Dariusz Goczał z Bongo Media. Scenariusz inspirowany prawdziwymi historiami napisały Ewa Popiołek, pełniąca też funkcję scenarzysty formatującego i Dorota Jankojć-Poddębniak. Projekt reżyseruje Bartosz Konopka, a za zdjęcia odpowiada Jacek Podgórski. Producentami są Adrianna Przetacka (TVN WBD) oraz Dariusz Goczał i Mikołaj Wit (Bongo Media).