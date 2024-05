Kanały z bajkami w "otwartym oknie" Polsat Box przez cały czerwiec

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Dnia Dziecka Polsat Box udostępnił bez dodatkowych opłat kanały z rozrywką dla najmłodszych widzów.

W Polsat Box Dzień Dziecka będzie trwał do 30 czerwca 2024 roku. W tym czasie abonenci, którzy nie posiadają w swojej ofercie stacji dla najmłodszych: CBeebies (pozycja 504), Disney Channel (pozycja 520), Disney Junior (pozycja 521), Disney XD (pozycja 522), Nick Jr. (pozycja 501), otrzymają do nich dostęp w ramach otwartego okna, bez dodatkowych opłat. Liczba dostępnych kanałów uzależniona jest od posiadanego pakietu.Wszystkie kanały abonenci Polsat Box mogą oglądać zarówno za pośrednictwem dekodera (telewizja satelitarna, kablowa IPTV), jak i w aplikacji Polsat Box Go na urządzeniach mobilnych w ramach posiadanego dostępu do serwisu.