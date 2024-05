Przegląd Sportowy Onet na Euro 2024. Specjalne formaty i Skarb Kibica

Łukasz Szewczyk

• Na rozpoczynające się 14 czerwca mistrzostwa Europy w piłce nożnej serwis Przegląd Sportowy Onet przygotował 6 formatów redakcyjnych.

• Pięć z nich będzie formatami wideo, a jeden będzie formatem tekstowym przygotowywanym z pomocą sztucznej inteligencji.

• Przegląd Sportowy przygotowuje na Euro 2024 specjalne 180-stronicowe wydanie Skarbu Kibica oraz album "Historia mistrzostw Europy".

Pierwszy z formatów -- codzienny program poświęcony wydarzeniom na turnieju zadebiutuje 14 czerwca. W studiu będą się pojawiać zaproszeni goście: reprezentanci Polski i eksperci piłkarscy. Prowadzący (w tym gronie m.in.: Radosław Majdan, Łukasz Olkowicz i Jarosław Koliński) będą też łączyć się z korespondentami Przeglądu Sportowego Onet na turnieju: Dariuszem Dobkiem i Maciejem Kaliszukiem.Przy spotkaniach Polaków nadawane będzie. Format będzie pojawiał się przed i po meczach polskiej kadry. Prowadzić studio meczowe będzie trio: Radosław Majdan, Łukasz Olkowicz i Jarosław Koliński.- zapowiada Kamil Wolnicki, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego Onet. -- dodaje.Redakcja Przeglądu Sportowego Onet przygotowała też dwa programy, które będą publikowane m.in. na kanale YouTube ( https://www.youtube.com/@PrzegladSportowy ) Przeglądu Sportowego Onet oraz na Facebooku. Pierwszy z nich to, w ramach którego wysłannicy Przeglądu Sportowego Onet będą przygotowywać autorskie krótkie wideo w pionie opisujące wydarzenia na turnieju. Korespondencje będą krótkie i lekkie w formie, dopasowane do formuły tzw. shortsów. Drugim programem będzie, format przetestowany podczas spotkań barażowych polskiej kadry. W "Komentarzu na żywo" dziennikarze Przeglądu Sportowego Onet na żywo skomentują 90 minut wydarzeń na boisku, podczas najważniejszych spotkań turnieju.Ciekawostką będzie też przygotowany z pomocą sztucznej inteligencji format, w ramach którego dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet oraz AI próbują wytypować przebieg nadchodzącego spotkania. -- dodaje Kamil Wolnicki.W ramach bieżącej obsługi turnieju redakcja planuje publikować około 100 tekstów dziennie. W serwisie Przegląd Sportowy Onet pojawi się też ponad 50 tekstowych relacji na żywo ze wszystkich spotkań Euro 2024.Treści na temat piłkarskich mistrzostw Europy będą pojawiać się w serwisie Euro 2024. Serwis poza newsami będzie też agregował statystyki na temat turnieju, zawierał terminarz wszystkich spotkań oraz tabele wszystkich grup. Użytkownicy odwiedzający Przegląd Sportowy Onet będą mogli też za pomocą specjalnego typera rozegrać cały turniej i wskazać mistrza rozgrywek. Na stronie głównej Onetu zostanie dodany obszar, w którym znajdą się wiadomości z turnieju piłkarskiego. Przed startem imprezy znajdzie się tam też zegar odliczający dni i godziny do najbliższego meczu Polaków."Przegląd Sportowy" emocje związane z piłkarskim EURO będzie kibicom dostarczał co kilka dni. Już 31 maja do punktów sprzedaży trafi album "Historia mistrzostw Europy". Na 108 stronach szczegółowo opisano wszystkie dotychczasowe 16 turniejów.- mówi Paweł Wołosik, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego.Nad albumem pracowali szef działu piłkarskiego Marcin Dobosz oraz dyrektor artystyczny Cezary Piotrowski. Cena albumu 24,90 zł.10 czerwca wraz z gazetą do kupienia będzie jeden z ulubionych gadżetów piłkarskiego kibica, czyli ścienny terminarz EURO 2024 z miejscem do wpisywania wyników. -y - dodaje Wołosik.14 czerwca, czyli w dniu startu imprezy razem z "Przeglądem Sportowym" i "Faktem" ukaże się. Ten przewodnik po turnieju w Niemczech będzie liczył 180 stron. - -- dodaje Wołosik.Od 14 czerwca zmieni się także szata graficzna gazety. Większość czołówkowych artykułów będzie pochodziło od korespondentów Przeglądu Sportowego ten turniej - Roberta Błońskiego i Macieja Szmigielskiego."Fakt" na Euro 2024 przygotowuje sylwetki wszystkich reprezentantów Polski - opowiedzą o nich ludzie, którzy ich dobrze znają - np. pierwsi trenerzy. W gazecie pojawią się też rozmowy z fachowcami, którzy dobrze znają naszych rywali, np. piłkarze, którzy grali we Francji, Austrii i Holandii.Kolejną atrakcją przygotowaną dla wszystkich fanów sportu i kibiców, przed zbliżającym się turniejem piłkarskim będzie "Raport o polskich kibicach". Redakcja Przeglądu Sportowego Onet, wraz ARC Rynek Opinie przygotowała jedyny w swoim rodzaju, obszerny raport na temat tego jak kibicują Polacy i jakie charakterystyczne cechy posiadają różne typy kibiców. Kim jest Stadionowy Pielgrzym, jak kibicują Biało-czerwoni - tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się z raportu Przeglądu Sportowego Onet, który zostanie opublikowany 10.06. Całość raportu ubarwiona będzie satyrycznymi rysunkami przygotowanymi przez Andrzeja Milewskiego, znanego szerzej jako Andrzej Rysuje.