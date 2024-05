Canal+ na czerwiec. "Ukryta sieć", Waglewski, "Wszystko o moim starym"

Łukasz Szewczyk

HITY MIESIĄCA(od 21 czerwca). Wojciecha Waglewskiego nie trzeba przedstawiać - to jeden z najbardziej wszechstronnych muzyków na polskiej scenie, gitarzysta, kompozytor, autor i producent muzyczny. Jest również liderem założonego w 1985 roku zespołu Voo Voo, z którym definiował brzmienie polskiego rocka. Zarejestrowany w marcu 2024 roku koncert MTV Unplugged to już 16 z serii kultowych akustycznych. W jej ramach najwybitniejsi artyści wykonują nowe aranżacje swoich największych hitów. Wykonania bez prądu stanowią nową interpretację dobrze znanych kompozycji i niosą ze sobą zupełnie nowy ładunek muzycznej energii. Do gościnnego występu na koncercie zostali zaproszeni: Voo Voo (Mateusz Pospieszalski, Karim Martusewicz, Michał Bryndal), Waglewski Fisz Emade (Bartosz "Fisz" Waglewski, Piotr "Emade" Waglewski, Mariusz Obijalski, Anna Prokopczuk-Kwapniewska), Maria Peszek, Maciej Maleńczuk, Tomasz Makowiecki, Kasai, Masha Natanson, sopranistka Samitra Suwannarit, Piotr Chołody i Karimski Orchestra.(od 29 czerwca). Młoda dziennikarka Julita Wójcicka (Magdalena Koleśnik) prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci telewizyjnego celebryty. Uważa, że to co służby kwalifikują jako nieszczęśliwy wypadek, w rzeczywistości było precyzyjnie zaplanowaną zbrodnią. Każdy krok, który zbliża Julitę do odkrycia prawdy, ściąga na nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Ktoś ją obserwuje, zna jej najbardziej wstydliwe tajemnice, wyprzedza jej każdy ruch. Aby nie stać się kolejną ofiarą Julita musi wniknąć w ukrytą sieć cyber powiązań i odkryć tajemnice, których być może wolałaby nie poznać.(od 22 czerwca). Głównym bohaterem "Wszystko o moim starym" jest ojciec Sebastiana (w tej roli Robert De Niro), Włoch z krwi i kości. Nie owija w bawełnę, nie przestrzega konwenansów, ma niewyparzony język i mocno niepoprawne poczucie humoru. Gdy dowiaduje się, że jego jedyny syn (Sebastian Maniscalco) zamierza oświadczyć się swej ukochanej Ellie (Leslie Bibb), postanawia pomóc mu w tej ryzykownej misji, a przede wszystkim sprawdzić czy rodzina dziewczyny spełnia jego surowe standardy. Sebastian wie, że spotkanie jego prostolinijnego ojca z zamożną i konserwatywną rodziną Ellie grozi katastrofą. Liczy jednak, że uda się go jakoś okiełznać i zaprezentować jako spokojnego, miłego starszego pana. Wkrótce zrozumie, jak bardzo się mylił. Rodzinny weekend w luksusowej posiadłości przyszłych teściów Sebastiana okaże się pasmem nieporozumień, wpadek i szokujących odkryć, bo jego tatko nie zamierza udawać kogoś, kim nie jest. Czy miłość Ellie i Sebastiana jest w stanie przetrwać tę próbę?(od 8 czerwca). Travis jest dokładnie tym, z kim świeżo upieczona studentka Abby nie chce mieć do czynienia. Noce spędza walcząc w nielegalnych walkach bokserskich, a dni upływają mu na podrywaniu studentek z kampusu. Ale Abby jest odporna na jego zaloty. Zaintrygowany jej nieprzystępnością, Travis proponuje Abby zakład: Jeśli przegra kolejną walkę, na miesiąc wyrzeknie się seksu. Jeśli zaś wygra, Abby będzie musiała na miesiąc z nim zamieszkać. Travis nie podejrzewa nawet, że wkrótce na jaw wyjdzie mroczna przeszłość dziewczyny, która może ich niespodziewanie do siebie zbliżyć.FILM(od 1 czerwca). Paul Carpenter (Patrick Gibson) trafia na staż do dużej londyńskiej firmy zarządzanej przez tajemniczego pana Wellsa (Christoph Waltz). Chcąc odkryć sekrety swojego pracodawcy, przypadkowo znajduje zaczarowane drzwi, które dają mu nieograniczone możliwości. Wkrótce Paul trafia do krainy magii i fantastycznych stworzeń, by podjąć się misji, o której nie śnili najwięksi czarodzieje.(od 1 czerwca). To już 300 lat odkąd Sir Simon Canterville jako duch nawiedza swój rodzinny dom i przyprawia o gęsią skórkę każdego, kto odważy się przekroczyć próg posiadłości. Wszystko zmienia się, kiedy do domu wprowadza się amerykańska rodzina, która ma za nic jego triki z zaświatów.(od 6 czerwca). Faye, szukając pocieszenia po śmierci męża, sięga po najnowszy wynalazek - androida stworzonego na jego podobieństwo. Jednak życie z humanoidalnym odpowiednikiem ukochanego nie jest takie proste i Faye nie potrafi zmusić się do bliskości. Gdy sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli, do akcji wkracza rządowy agent Kessler, który próbuje odnaleźć wadliwe egzemplarze zagrażające ludzkości.(od 13 czerwca). Alex to doświadczony strażnik Teksasu. Nic więc dziwnego, że właśnie do jego drzwi puka brytyjski wywiad, prosząc o przysługę. Ma eskortować z Meksyku więźnia - byłego członka IRA i terrorystę, planującego zamach w Londynie. Konwój Aleksa wpada jednak w zasadzkę, dochodzi do strzelaniny i odbicia przestępcy.(od 15 czerwca). Simon mieszka z chorym ojcem na południu Francji. Kiedy ogromny pożar pustoszy okolicę, zaczyna się ewakuacja mieszkańców. Wszyscy jednak grzęzną w gigantycznym korku. Ogień jest coraz bliżej. Simon musi szybko znaleźć sposób, aby uratować siebie i ojca.(od 27 czerwca). Blogger Franklin (znany z serii "Igrzyska śmierci" Josh Hutcherson) udaremnia zamach na Antona Burrella (Morgan Freeman), technologicznego guru, z którym miał przeprowadzić wywiad. Przypadkiem wchodzi w posiadanie rewolucyjnego urządzenia należącego do Burrella - pierścienia, dzięki któremu można przenieść się o 57 sekund w przeszłość. Postanawia wykorzystać przedmiot, aby zemścić się na firmie farmaceutycznej winnej śmierci jego siostry bliźniaczki.SERIAL(od 5 czerwca). Dramatyczny przebieg ekologicznego protestu jest przyczyną rządowego kryzysu. Brytyjski premier, Robert Sutherland, musi sprostać chaosowi gdy na dodatek jego życie osobiste zaczyna się sypać. Gdy rozpoczyna się dochodzenie w sprawie ekoprotestu, polityk angażuje się w nie osobiście. Wśród aktywistów sprzeciwiających się nowej inwestycji była córka Sutherlanda.(od 18 czerwca). 17-letnia Audrey Beaudry miała wypadek. W konsekwencji zapadła w śpiączkę. Po 16 latach stał się cud i Audrey się obudziła. Teraz dorosła kobieta, której zdaje się, że jeszcze wczoraj była małolatą, odkrywa świat na nowo. Powoli wracają wspomnienia. Odsłania się tajemnica feralnego wieczoru z przeszłości.DOKUMENT(od 8 czerwca). Legendarny polski kierowca powraca, by wziąć udział w jednym z najtrudniejszych rajdów samochodowych na świecie. Ekipa filmowa towarzyszy Sobiesławowi Zasadzie w trakcie wyścigu na afrykańskich bezdrożach. Czy naszpikowane elektroniką auto i ogromne doświadczenie pomogą jeszcze raz stanąć na podium rajdowcowi, który mimo ponad 90 lat na karku zdaje się nie poddawać upływowi czasu?(od 5 czerwca). Po ataku Rosji na Ukrainę Szwecja i Finlandia przystąpiły do NATO. W ten sposób Morze Bałtyckie stało się akwenem niemal w całości kontrolowanym przez Sojusz Północnoatlantycki. Dokument pokazuje, jak państwa leżące nad Bałtykiem zbroją się przeciw państwu Putina i jak Rosja szykuje swoją flotę.(od 21 czerwca). Gdy związek Yoko Ono i Johna Lennona przechodził kryzys, Yoko wpadła na pomysł, jak go odświeżyć. Zaaranżowała romans Lennona z ich młodą asystentką, May Pang. John i May mieli spędzić weekend. Byli razem 18 miesięcy, które okazały się najbardziej kreatywnym okresem Lennona od czasu rozwiązania The Beatles. 50 lat od tamtych zdarzeń May Pang przedstawia swoją wersję love story.