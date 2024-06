Mroczna podróż do przeszłości. FIlm "Omen: Początek" w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Najnowszy prequel klasycznej serii o przeklętym dziecku.

• "Omen: Początek" zadebiutował na platformie Disney+.

Akcja filmu "Omen: Początek" rozgrywa się w 1971 roku, a główną bohaterką jest młoda Amerykanka - Margaret (Nell Tiger Free, znana z roli w serialu "Gra o tron"). Kobieta zostaje wysłana do Rzymu, gdzie ma rozpocząć życie w służbie Kościoła. Wkrótce odkrywa tam mroczny sekret, który wystawia na próbę jej wiarę i ujawnia przerażający spisek wiodący do narodzin wcielonego zła. Główna bohaterka napotyka ciemne siły, które zmuszają ją do kwestionowania swojej wiary i odkrywania mrocznego spisku w samym sercu Kościoła.W filmie "Omen: Początek" obok Nell Tiger Free wystąpili: Tawfeek Barhom ("Maria Magdalena"), Sonia Braga ("Pocałunek kobiety pająka"), Ralph Ineson ("Wiking") i Bill Nighy ("Życie"). Obraz wyreżyserowała Arkasha Stevenson na podstawie postaci stworzonych przez Davida Seltzera ("Omen), według pomysłu Bena Jacoby'ego ("Bleed") i scenariusza Tima Smitha, Arkashy Stevenson i Keitha Thomasa ("Podpalaczka").Film jest już dostępny w Disney+.