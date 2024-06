61 Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Koncerty i kabareton w TVP

Łukasz Szewczyk

• Rusza Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.

• Już po raz 61. na deskach Amfiteatru w Opolu wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

• Po latach do programu festiwalu powraca "Kabareton" oraz "SuperJedynki".

Od 31 maja do 2 czerwca Telewizja Polska zaprasza na największe święto muzyczne w Polsce, czyli 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.Piątek (31 maja):Tegoroczny festiwal rozpocznie koncert(godz. 20.00, TVP1 i TVP Polonia, 31 maja, godz. 20:00). W koncercie wezmą udział: Alicja ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Józefina & Skubas ("Gdy jest brzydko"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Piotr Cugowski ("Cisza przed burzą"), Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil ("Ławeczka"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam"), Jan Górka ("No powiedz mi") - laureat programu "The Voice of Poland". Koncert uatrakcyjni występ Gaby Kulki i Skaldów oraz recital Kayah i Andrzeja Piasecznego, którzy poprowadzą "Premiery".Następnie recital(godz. 22.00, TVP1 i TVP Polonia). Michał Bajor podczas festiwalu będzie świętował 50-lecie swojej obecności na scenie (od debiutu w Opolu). Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia będą: Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Kayah. Orkiestrę poprowadzi Zygmunt Kukla.Festiwalowy piątek zakończy koncert(godz. 22.50, TVP1 i TVP Polonia). Dziesięcioro artystów zaprezentuje przeboje z repertuaru Czesława Niemena, którego 20. rocznica śmierci oraz 85. rocznica urodzin przypadają w tym roku. Wstępem do koncertu będzie wzruszająca laudacja Sławy Przybylskiej, która także zaśpiewa dla opolskiej publiczności. W "Debiutach" wystąpią: Klaudia Marzec, Zalia, Lou Lou Safran, Norbert Wronka, Iga Kozacka, Wojtek Stefanowski, Natalia Muianga, Dominika Dobrosielska (laureatka "Szansy na Sukces", jesień 2023), Lina (laureatka konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu), Alan Cymbalista (zwycięzca programu "Szansa na sukces. Opole 2024"). Podczas liczenia głosów z recitalem wystąpi Natalia Niemen. Orkiestrę poprowadzi Patryk Sikora.Sobota (1 czerwca):Kolejny dzień festiwalu rozpocznie koncert(godz. 20.00, TVP1 i TVP Polonia), podczas którego na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rocka. Wystąpią: Bajm, Big Cyc, Lady Pank, Wilki, Proletaryat, Kobranocka, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Tomek Lipiński, Oddział Zamknięty, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni.W sobotę także(godz. 22.00, TVP1 i TVP Polonia). Publiczność rozbawią m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret K2, Grupa MoCarta, Zenon Laskowik, Jerzy Kryszak, Zbigniew Zamachowski.Niedziela (2 czerwca):Ostatni dzień festiwalu będzie poświęcony piosenkom Janusza Kondratowicza. Podczas koncertu(godz. 20.00. TVP1 i TVP Polonia) na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne style i gatunki muzyczne: Kayah, Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, Staszek Sojka, Roxie Węgiel, Piotr Cugowski, Damian Ukeje, Ewelina Flinta, Anna Maria Jopek, Dorota Miśkiewicz, Andrzej Lampert, Natalia Przybysz, Kasia Moś, Ania Rusowicz, Bovska, Krzysztof Zalewski, Ania Karwan, Alicja Majewska, Kasia Wilk, Marcin Wyrostek. Orkiestrę poprowadzi Adam Sztaba, który będzie również autorem wszystkich zaprezentowanych podczas koncertu aranżacji.W trakcie opolskiego festiwalu pamięć Jana Ptaszyna Wróblewskiego swoim występem uczci Kuba Badach.Podczas tego muzycznego święta nie zabraknie wydarzeń okołofestiwalowych, w tym m.in.: Muzeum Polskiej Piosenki, miasto Opole oraz TVP Rozrywka zapraszają w festiwalowy weekend (1 i 2 czerwca) na spotkanie z największymi gwiazdami opolskich festiwali w "Kawiarence z gwiazdami", 1 czerwca o godz.14:30 odsłonięcie muralu Michała Bajora przy ulicy Oleskiej 36 w Opolu (autorką jest Natalia Rak). Wcześniej tego dnia (o godz. 12:00) Włodzimierz Korcz odsłoni swoją gwiazdę w Opolskiej Alei Gwiazd.