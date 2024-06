SkyShowtime ogłasza nowości na 2024 i 2025 rok. Wśród nich polski serial "Śleboda"

Łukasz Szewczyk

• SkyShowtime zapowiada listę nowych tytułów, które pojawią się w serwisie w 2024 i 2025 roku

Maciej Musiał w polskiej produkcji SkyShwotime "Śleboda" / Fot. SkyShowtime

Przedstawiciele SkyShowtime ogłosili listę nowych produkcji na wyłączność, które będą miały premierę w serwisie w tym i kolejnym roku. -- mówi Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.Wśród nowości znajdzie się między innymi nowy film dokumentalny SkyShowtime Original. Tą koprodukcją SkyShowtime poszerza swoją ofertę dokumentalną o kolejną pozycję. Legenda piłki nożnej - duński bramkarz polskiego pochodzenia Peter Schmeichel jest najbardziej utytułowanym bramkarzem w historii Premier League i jednym z najwybitniejszych bramkarzy w historii. Członek reprezentacji Danii, z którym drużyna wygrała Mistrzostwa Europy w 1992 roku, a następnie opoka Manchesteru United w czasach ich złotej ery pod wodzą Sir Alexa Fergusona. Film to rodzinna opowieść o sukcesie, porażce i odkupieniu, która dokumentuje wzloty i upadki podczas zdumiewającej 22-letniej kariery piłkarza.w reżyserii uznanego filmowca, Kevina Macdonalda, oferuje widzom SkyShowtime unikalny wgląd w życie i karierę byłego mistrza świata w boksie wagi ciężkiej, Witalija Kliczki, oraz jego brata Władimira, którzy wspólnie dominowali w tym sporcie przez ponad dekadę. Ten pełnometrażowy film dokumentalny przedstawia drogę Witalija z ringu do kariery polityka, a ostatecznie - dowódcy obrony stolicy.Kolejny serial, który dostępny będzie na wyłączność to- 10-odcinkowa adaptacja oparta na przełomowej powieści Fredericka Forsytha i późniejszym nagradzanym filmie z 1973 roku wytwórni Universal Pictures. W tej współczesnej odsłonie kultowego thrillera zobaczymy zdobywcę Oscara, a także nagród Tony i BAFTA, Eddiego Redmayne'a, który zagra Szakala - niezrównanego i nieuchwytnego zabójcę. Na ekranie zobaczymy również Lashanę Lynch jako Biancę, ścigającą go po całym świecie nieustępliwą agentkę MI6, a także Úrsulę Corberó, gwiazdę światowego hitu La Casa De Papel (Dom z papieru). Zobaczymy ją w roli Nurii, która staje się bliska Szakalowi i jest całkowicie nieświadoma, kim on tak naprawdę jest.Portfolio nominowanego do Oscara scenarzysty Taylora Sheridana poszerzy- współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. Serial, w którym zobaczymy nagrodzonego Oscarem Billy'ego Boba Thorntona oraz zdobywczynię Złotego Globu Demi Moore, będzie dostępny w serwisie SkyShowtime jeszcze w tym roku.Inne tytuły na wyłączność, które pojawią się w serwisie, to m. in.- 10-odcinkowy dramat luźno oparty na przebojowym serialu Ray Donovan. Serial napisany został przez twórcę hitu Top Boy, Ronana Bennetta. Guy Ritchie dołączył do tego projektu jako reżyser i producent wykonawczy.Jako serwis streamingowy stworzony specjalnie dla Europy, SkyShowtime ciągle powiększa swoje portfolio tytułów oryginalnych z myślą o lokalnych widzach. Oprócz dokumentu "Schmeichel" do oferty produkcji oryginalnych SkyShowtime dołączają ogłoszone dzisiaj seriale hiszpańskie:oraz. Dla publiczności z Polski serwis przygotowuje ogłoszony niedawno serial, do którego zdjęcia rozpoczęły się w kwietniu. Będzie to pierwsza lokalnie zamówiona produkcja oryginalna SkyShowtime stworzona dla polskiej publiczności. W rolach głównych wystąpią: Maria Dębska, Maciej Musiał i Piotr Pacek.Nowe produkcje uzupełnią ofertę seriali oryginalnych, które z sukcesem pojawiły się w serwisie od czasu jego startu w 2023 r., m. in. "Bosé", "Codename: Annika, Fleeting Lies" (Mentiras Pasajeras), "Los Enviados", "Poker Face", "The Curse", "The Invisible Ladies" (Las Invisibles), "Veronika", "Warszawianka" i "Zwycięzca" (Víťaz).Użytkownicy SkyShowtime mogą również spodziewać się ulubionych, powracających propozycji, które będą dostępne w serwisie na wyłączność:(sezon 2),(sezon 2),(sezon 2),(sezon 2),(sezon 2) i dzieło Taylora Sheridana(druga część sezonu 5).SkyShowtime wzbogaci również swoją listę przebojów dzięki doskonałej selekcji filmów kinowych, które pojawią się na platformie, w tym:i nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film -