"Wojny Domowe". Nowy serial TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Premiera nowego serialu TOK FM "Wojny domowe".

• Jego autorem jest Michał Janczura.

• Sześcioodcinkowy serial to dramatyczne historie dzieci uwikłanych w rodzinne konflikty dorosłych.

Wojny domowe sprawiają, że dzieci stają się przedmiotem walk, a czasem nawet ich narzędziem. Najnowszy serial TOK FM "Wojny Domowe" Michała Janczury to próba spojrzenia na rozwody i rozstania właśnie z perspektywy najmłodszych domowników. Autor miesiącami śledził losy wielu dzieci, odkrywając przy okazji, jak działają i jak nie działają instytucje, które powinny zabezpieczać interesy najmłodszych. Serial opowiada o dramatach dzieci i bezradności systemu, którego konsekwencjami są choroby, problemy psychiczne, a w skrajnych przypadkach próby samobójcze. W konfliktach rodziców dziecko pozostaje bezbronne, bo rozstania to również dochodowy biznes dla prawników i psychologów.Premierowy odcinek został udostępniony dla wszystkich. Kolejnych będą mogli słuchać subskrybenci TOK FM Premium na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Serial "Wojny domowe" będzie liczyć 6 odcinków. Przewidziane są również odcinki specjalne.Za reżyserię postprodukcji odpowiada Bartosz Dąbrowski, głosów lektorskich użyczyli: Katarzyna Michałowska i Bartosz Dąbrowski. Grafikę przygotowała Karolina Klawińska, konsultacja prawna - Ewa Lewszuk.Michał Janczura to dziennikarz Radia TOK FM i autor wielu nagradzanych seriali radiowych. Są wśród nich: "Piecza" - produkcja nominowana do prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym Grand Press 2021 w kategorii Reportaż audio, za którą Michał Janczura otrzymał tytuł "Czułego sygnalisty"; "Folwark" - nagrodzony w Konkursie Podcast Roku im. redaktora Janusza Majki w kategorii "Polityka, społeczeństwo, gospodarka", "Eksperyment" - doceniony nagrodą Grand Press 2022; oraz "Paragraf 2" - materiał dokumentujący to, co dzieje się po mobbingu, opowieść o walce z przemocą psychiczną i absurdalnych przepisach. Serial autorstwa Michała Janczury pt. "Podziemie" - ukazujący proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo metod leczenia boreliozy - otrzymał honorowe wyróżnienie w ramach 19. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego.