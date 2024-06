Nowe oblicze "Gwiezdnych wojen". Serial "Akolita" dostępny w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Dwa premierowe odcinki serialu "Akolita" z uniwersum "Gwiezdnych wojen" są już dostępne wyłącznie na platformie Disney+.

"Akolita" to serial, który przyciągnie uwagę fanów "Gwiezdnych wojen", opowiadając pełną tajemnic i mrocznych sekretów historię. Tutaj każdy krok może zwiastować coraz większe zagrożenia, a każda odpowiedź rodzi kolejne pytania. W serialu "Akolita" śledztwo w sprawie szokującej zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce z jego przeszłości (Amandla Stenberg). W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają oni mroczną ścieżką, a złowrogie siły sprawiają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje....Leslye Headland stworzyła "Akolitę" w kultowym uniwersum "Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa. Headland pełni również funkcję producenta wykonawczego, a partnerują jej Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King oraz Jason Micallef.Obsada serialu to plejada gwiazd. Oprócz Lee Jung-jae i Amandli Stenberg, w serialu występują Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo oraz Carrie-Anne Moss.Muzykę do "Akolity" skomponował nagradzany kompozytor Michael Abels, znany z pracy przy takich tytułach jak: "Uciekaj!" i "To my". Fani Johna Williamsa, twórcy ścieżki dźwiękowej z oryginalnej sagi, mogą spodziewać się unikalnego brzmienia, które wprowadzi widzów w niezapomniany klimat, idealnie oddający atmosferę mrocznej strony "Gwiezdnych wojen".Premiera "Akolity" to wydarzenie, którego nie można przegapić. Zwiastun budził ogromne emocje, a już teraz widzowie mogą zanurzyć się w pierwsze dwa odcinki tej fascynującej opowieści.Pierwsze dwa odcinki serialu dostępne są od dnia premiery, kolejne będą ukazywać się co tydzień, w środy.