Sportowa ramówka TVP Info na Euro 2024 oraz Igrzyska Olimpijskie

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska przygotowała specjalną ofertę programową związaną

z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2024 oraz Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu.

• Ekskluzywne relacje z obu wydarzeń pojawią się nie tylko w TVP1, TVP2, TVP Sport i serwisach online nadawcy, ale też w TVP Info, które na czas imprez szykuje specjalną ramówkę sportową.

TVP Info będzie przekazywać najważniejsze i najciekawsze informacje z Euro 2024 już od pierwszego dnia turnieju. Wszystko rozpocznie się 14 czerwca w Monachium, skąd stacja zrelacjonuje ceremonię otwarcia mistrzostw oraz pierwszy mecz Niemcy - Szkocja. Reporterzy TVP Info pojawią się przed stadionami w Hamburgu, Berlinie i Dortmundzie, na których swoje mecze rozegrają Polacy, a w przypadku awansu do fazy pucharowej - również w innych miastach. Wysłannicy kanału będą też stale obecni w Hannowerze, czyli mieście, w którym podczas Euro 2024 zamieszkają Biało-Czerwoni. Na antenie stacji pojawią się m.in. transmisje z konferencji prasowych i treningów polskiej kadry, sylwetki podopiecznych Michała Probierza oraz liczne analizy turnieju. Ale to nie wszystko, ponieważ oprócz relacji z Niemiec TVP Info porozmawia z bliskimi, pierwszymi trenerami i byłymi kolegami z boiska obecnych reprezentantów Polski, a także odwiedzi oficjalne strefy kibica Euro 2024 w całym kraju.Z kolei od 26 lipca TVP Info będzie relacjonować występy Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Stacja przybliży sylwetki polskich faworytów do medali olimpijskich i porozmawia ze świadkami ich drogi na szczyt. Reporterzy TVP Info odwiedzą wszystkie olimpijskie areny w stolicy Francji, by jak najlepiej przedstawić widzom wielkie sportowe święto, które potrwa do 11 sierpnia.Z powodów obostrzeń licencyjnych umożliwiających Telewizji Polskiej relacjonowanie Euro 2024 oraz Igrzyska Olimijskie w Paryżu tylko na terenie Polski, nadawca czasowo ograniczy do terytorium kraju sygnał TVP Info dystrybuowany drogą satelitarną, naziemnie, w sieciach kablowych i w internecie. Sygnał satelitarny TVP Info (dostępny z satelity Hot Bird 13E) będzie zakodowany od 14 czerwca do 11 sierpnia 2024 roku. W przypadku dystrybucji naziemnej, kablowej oraz w internecie ograniczenia w dostępie do TVP Info wystąpią od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku i od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 roku. Klienci polskich platform satelitarnych będą mieli dostęp do treści bez żadnych ograniczeń. 12 sierpnia 2024 stacja wróci do szerokiej dystrybucji zagranicznej.Telewizja Polska pokaże wszystkie 51 meczów Euro 2024 oraz wszystkie starty Polaków podczas IO w Paryżu, a także szereg programów związanych z tymi imprezami (w TVP1, TVP2, TVP Sport, TVP Info oraz online).