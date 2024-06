HBO Max zmienia się w Max. Co z obecnymi użytkownikami i 4K?

Łukasz Szewczyk

• Start platformy Max coraz bliżej

• Ważne zmiany dla obecnych użytkowników HBO Max

We wtorek (11 czerwca 2024 roku) rusza nowa platforma streamingowa Max , która zastąpi na rynku HBO Max. Jak przekonują twórcy nowej usługi, będzie największe wydarzenie branży medialnej i rozrywkowej w 2024 roku. Jest to także największa premiera produktu w historii Warner Bros. Discovery. Kilka dni temu ogłoszono ceny pakietów platformy Max w Polsce . Nowa oferta wywołała sporo emocji, szczególnie wśród dotychczasowych użytkowników platformy. Jakie zmiany czekają obecnych użytkowników HBO Max?nie będzie wielkiej rewolucji. W dniu startu, po zalogowaniu się do Maxa, zachowają swój dotychczasowy plan subskrypcji, cenę usługi, cechy i funkcjonalności platformy, w tym profile, historię oglądania. Jak precyzuje infolinia pomocy HBO Max,. Dla nich zostanie zachowany specjalny pakiet na dotychczasowych zasadach, czyli bez zmiany ceny (29.99 zł), z zachowaniem zniżki (33% na zawsze, jeśli z niej nadal korzystają) oraz technicznymi funkcjonalnościami, w tym 4K czy Dolby Atmos.Nie wiadomo jednak, czy migracyjny pakiet po HBO Max, będzie traktowany jako bazowy pakiet nowej platformy Max. Co może okazać się ważne, przy aktywacji usług dodatkowych nowej platformy (np. pakietu "Kanały TV i Sport") czy też zapowiadanego dostępu do transmisji z igrzysk olimpijskich. Zgodnie z zapowiedziami, dostęp do tych opcji "wymaga subskrypcji jednego z pakietów bazowych".Jak zapewniają przedstawiciele HBO Max, w przypadku decyzji przejścia na jeden z trzech nowych pakietów platformy Max, osoby korzystające ze zniżki "33% na zawsze" utrzymają ją, pod warunkiem ciągłości subskrypcji. Zniżka będzie obejmowała tylko miesięczne pakiety bazowe (bez pakietów rocznych i dodatkowych).Inaczej sytuacja wygląda(platformy satelitarne, sieci kablowe, operatorzy telekomunikacyjni). W większości przypadków, po starcie nowej platformy użytkownicy HBO Max zostają przeniesieni już do nowych pakietów Maxa. O konkretnych zmianach użytkownicy muszą dowiadywać się już bezpośrednio u operatorów zewnętrznych, u których posiadają wykupioną usługę HBO Max.Grupa Polsat Plus (Polsat Box, Plus, Netia) poinformowała, że wszyscy jej użytkownicy HBO Max zostają zmigrowani do pakietu Standardowego, jednak w ramach promocji, do końca stycznia 2025 roku wszyscy użytkownicy HBO Max zyskają promocyjny dostęp do pakietu Premium. Pakiet Premium będzie dostępny także dla użytkowników z umowami na czas oznaczony. Także Platforma Canal+ informuje, że do końca okresu gwarantowanego umowy, użytkownicy HBO Max otrzymają dostęp do Max w planie Premium. Z kolei Orange przenosi użytkowników do pakietu Standardowego. W przypadku braku akceptacji zmian, wielu operatorów umożliwia rezygnację z usługi bez ponoszenia kary.Zapowiadana jest też specjalna promocja na pakiety subskrypcji Max dla użytkowników Playera. Szczegóły mają zostać ogłoszone po 11 czerwca.• dostęp do treści przy ograniczonej liczbie reklam• oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.• jakość Full HD.• dostęp do kanału linearnego TVN HD.• dostęp do biblioteki treści na żądanie bez reklam.• oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.• jakość Full HD.• możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.• dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.• dostęp do biblioteki treści na żądanie bez reklam• oglądanie seriali, filmów i programów na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.• jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.• możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, w tym 30 filmów, aby oglądać je offline (obowiązują ograniczenia).• dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.• dodatek do każdego bazowego pakietu.• dostęp do dodatkowej biblioteki 25 kanałów na żywo: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.• relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów, wyścigu 24h Le Mans i wielu więcej.• oglądanie kanałów telewizyjnych i relacji sportowych na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie (w ramach możliwości pakietu bazowego).Dostęp do transmisji z igrzysk olimpijskich Paryż 2024 będzie obejmował wszystkie pakiety (wymagana subskrypcja jednego z pakietów bazowych).