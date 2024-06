Euro 2024 w TVP. Specjalna ramówka, ekskluzywne relacje

Łukasz Szewczyk

• 14 czerwca, rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w Niemczech z udziałem polskiej reprezentacji

• Telewizja Polska przygotowała specjalną ramówkę na czas Mistrzostw, a w niej m.in.: poszerzone studia, dedykowane programy i wyjątkowe relacje ze sztabu Biało-Czerwonych.

• Przed mikrofon wraca legenda polskiego dziennikarstwa sportowego Dariusz Szpakowski, który skomentuje m.in. finał EURO 2024.

Wielki sport tylko w TVP / Fot. TVP

EURO 2024 to ostatnia okazja, żeby zobaczyć finezyjną grę na boisku Toniego Kroosa, który ogłosił, że po turnieju w Niemczech kończy karierę. Zapewne będzie to też ostatni turniej w wykonaniu Cristiano Ronaldo. Jednak kibice w Polsce czekają przede wszystkim na wielkie emocje związane z grą polskiej drużyny podczas europejskiego czempionatu. Reprezentacja Polski awansowała po zaciętym boju w meczu barażowym z Walią i po raz piąty z rzędu zagra na Mistrzostwach Europy. Naszą drużynę czeka duże wyzwanie, bo grupa z Holandią, Austrią i Francją jest bardzo wymagająca. Niemniej jednak nasza kadra, w której szeregach mamy zarówno doświadczonych zawodników, jak Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny oraz obiecujących młodych piłkarzy, jak Jakub Kiwior czy Nicola Zalewski, może sprawić kibicom niejedną miłą niespodziankę.Telewizja Polska przygotowała bogatą ofertę na czas imprezy, a w niej relacje zza kulis przygotowań Biało-Czerwonych, program podsumowujący wydarzenia danego dnia, powtórki spotkań oraz poszerzone studia z udziałem ekspertów, byłych trenerów oraz eks-reprezentantów: Łukasza Piszczka, Jakuba Błaszczykowskiego, Łukasza Fabiańskiego, Artura Wichniarka czy Jakuba Wawrzyniaka. Transmisje większości spotkań w TVP1 i TVP2, natomiast TVP Sport pokaże wszystkie mecze. Wszystkie spotkania dostępne będą również w TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, Smart TV i HbbTV. Również media społecznościowe TVP Sport podczas trwania EURO 2024, będą skupiały się przede wszystkim na Mistrzostwach.- mówi Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.Mecze w Telewizji Polskiej będą komentowali, którzy stworzą duety z byłymi piłkarzami i trenerami: Mateusz Borek z Robertem Podolińskim, Jacek Laskowski z Marcinem Żewłakowem, Maciej Iwański z Radosławem Gilewiczem, Sławomir Kwiatkowski z Markiem Wasilukiem, Michał Zawacki z Kazimierzem Węgrzynem oraz Mateusz Święcicki i Wojciech Kowalewski. Dziewięć meczów, w tym finał imprezy, skomentują Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski. Studia poprowadzą Paulina Chylewska, Maciej Kurzajewski, Jacek Kurowski, Maja Strzelczyk oraz Sylwia Dekiert.- zachęca do oglądania EURO 2024 w TVP Dariusz Szpakowski.Przed wylotem na turniej reprezentacja Polski rozegra dwa mecze towarzyskie, które będą transmitowane przez Telewizję Polską. Starcie Polska - Ukraina rozpocznie się 7 czerwca o godzinie 20:45. Początek studia na stronie TVPSPORT.PL i w aplikacji mobilnej o 19:00. Od 20:20 również na antenie TVP 1. Komentatorami będą Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow. Natomiast mecz Polska - Turcja zaplanowano na 10 czerwca na godz. 20:45. Od 19:00 studio na stronie TVPSPORT.PL i w aplikacji mobilnej. Od godz. 20:20 studio w Jedynce. Komentarz Mateusz Borek i Robert Podoliński.Mecz otwarcia EURO 2024 Niemcy - Szkocja w piątek, 14 czerwca o godz. 20:30 w TVP1. Spotkanie skomentuje duet Mateusz Borek i Robert Podoliński.Harmonogram spotkań reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Europy:Niedziela (16 czerwca)(studio od godz. 14:20 w TVP1)komentarz: Mateusz Borek, Robert PodolińskiPiątek (21 czerwca)(studio od godz. 17:30 w TVP1)komentarz: Dariusz Szpakowski, Grzegorz MielcarskiWtorek (25 czerwca)(studio od godz. 17:30 w TVP1)komentarz: Jacek Laskowski, Marcin Żewłakow