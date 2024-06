"Becoming Karl Lagerfeld" w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Moda, romans, historia - wszystko w idealnych proporcjach i dopasowane do gustu najbardziej wymagających widzów.

• Sześcioodcinkowa opowieść o legendarnym projektancie Karlu Lagerfeldzie jest już w całości dostępna na platformie Disney+.

Nowa produkcja Disney+ "Becoming Karl Lagerfeld" to kolejny serial debiutujący na platformie poświęcony modzie high fashion. Tym razem widzowie przeniosą się do Paryża w latach 70., kiedy to nieznany szerszej publiczności Karl Lagerfeld podejmuje pierwsze próby przeistoczenia się w projektanta haute couture. To wtedy w jego życiu pojawia się zmysłowy Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), ambitny i niefrasobliwy dandys, który inspiruje Lagerfelda, by zmierzył się ze swoim przyjacielem (i rywalem) Yves'em Saint Laurentem (Arnaud Valois), wspieranym przez budzącego respekt biznesmena Pierre'a Bergé'a (Alex Lutz), i odkrył swoje prawdziwe ja.- podkreśla producent serialu Arnaud de Crémiers.W tym niesamowitym obrazie liczy się każdy detal. O dbałości o szczegóły w odwzorowywaniu paryskiego świata mody z lat 70. świadczy imponująca liczba 2700 strojów wykorzystanych podczas produkcji, z czego 160 zostało specjalnie uszytych przez dział kierowany przez główną kosiumografkę Pascaline Chavanne.- podsumowuje Chavanne.Historia przedstawiona w serialu została stworzona na podstawie bestsellera "Kaiser Karl" autorstwa Raphaëlle Bacqué (książki wydanej przez Albina Michela).W głównych rolach występują: Daniel Brühl ("Na zachodzie bez zmian", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", "Wyścig", "Bękarty wojny", "Good Bye Lenin!") w roli Karla; Théodore Pellerin jako Jacques de Bascher, Arnaud Valois jako Yves Saint Laurent, Alex Lutz jako Pierre Bergé oraz Jeanne Damas jako Paloma Picasso.Serial w 6. częściach dostępny jest wyłącznie w Disney+.